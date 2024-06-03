https://ria.ru/20240603/agroturizm-1950253704.html

Глава Адыгеи поручил местным властям помочь желающим заняться агротуризмом

Глава Адыгеи поручил местным властям помочь желающим заняться агротуризмом - РИА Новости, 03.06.2024

Глава Адыгеи поручил местным властям помочь желающим заняться агротуризмом

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил местным властям оказывать максимум содействия желающим заняться агротуризмом и совершенствовать это направление с учетом... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:14

2024-06-03T18:14

2024-06-03T18:15

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

туризм

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МАЙКОП, 3 июн — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил местным властям оказывать максимум содействия желающим заняться агротуризмом и совершенствовать это направление с учетом возрастающего турпотока, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В понедельник кабмин Адыгеи под председательством главы республики обсудили вопросы развития агротуризма и популяризации археологического наследия в рамках общей туристической концепции региона. "Мероприятия по грантовой поддержке агротуризма реализуются с 2022 года. Глава республики отметил, что данное направление является перспективным и востребовано с учетом развития внутреннего туризма", - говорится в сообщении. По данным властей региона, сегодня на получение данной поддержки в Адыгее может претендовать сельхозтоваропроизводитель, работающий не менее пяти лет в сельской агломерации республики. Он может получить грант размером до 10 миллионов рублей. Софинансирование проекта предусматривается за счет средств грантополучателя – от 10 до 25%. На эти цели из бюджета выделено 38 миллионов рублей. "Поставил задачи перед главами территорий создавать необходимые условия для желающих заняться агротуризмом. Это перспективное направление, в рамках которого можно не только развивать туризм, знакомить гостей с местной культурой, но и популяризировать брендовые продукты нашей республики", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе заседания кабмина.

https://ria.ru/20240301/proekty-1930416492.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, республика адыгея, туризм