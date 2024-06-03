Рейтинг@Mail.ru
Глава Адыгеи поручил местным властям помочь желающим заняться агротуризмом - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
 
18:14 03.06.2024 (обновлено: 18:15 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/agroturizm-1950253704.html
Глава Адыгеи поручил местным властям помочь желающим заняться агротуризмом
Глава Адыгеи поручил местным властям помочь желающим заняться агротуризмом - РИА Новости, 03.06.2024
Глава Адыгеи поручил местным властям помочь желающим заняться агротуризмом
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил местным властям оказывать максимум содействия желающим заняться агротуризмом и совершенствовать это направление с учетом... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:14
2024-06-03T18:15
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798813269_0:187:1801:1200_1920x0_80_0_0_ca0ef7e3d8d8c885ccc72150c88a3aa1.jpg
МАЙКОП, 3 июн — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил местным властям оказывать максимум содействия желающим заняться агротуризмом и совершенствовать это направление с учетом возрастающего турпотока, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В понедельник кабмин Адыгеи под председательством главы республики обсудили вопросы развития агротуризма и популяризации археологического наследия в рамках общей туристической концепции региона. "Мероприятия по грантовой поддержке агротуризма реализуются с 2022 года. Глава республики отметил, что данное направление является перспективным и востребовано с учетом развития внутреннего туризма", - говорится в сообщении. По данным властей региона, сегодня на получение данной поддержки в Адыгее может претендовать сельхозтоваропроизводитель, работающий не менее пяти лет в сельской агломерации республики. Он может получить грант размером до 10 миллионов рублей. Софинансирование проекта предусматривается за счет средств грантополучателя – от 10 до 25%. На эти цели из бюджета выделено 38 миллионов рублей. "Поставил задачи перед главами территорий создавать необходимые условия для желающих заняться агротуризмом. Это перспективное направление, в рамках которого можно не только развивать туризм, знакомить гостей с местной культурой, но и популяризировать брендовые продукты нашей республики", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе заседания кабмина.
https://ria.ru/20240301/proekty-1930416492.html
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798813269_84:0:1684:1200_1920x0_80_0_0_7efa5281645298e6376088df92665e02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурат кумпилов, республика адыгея, туризм
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, Туризм

Глава Адыгеи поручил местным властям помочь желающим заняться агротуризмом

© Фото : Пресс-служба Главы Республики Адыгея / Алексей ГусевГлава Адыгеи Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Адыгея / Алексей Гусев
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 3 июн — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил местным властям оказывать максимум содействия желающим заняться агротуризмом и совершенствовать это направление с учетом возрастающего турпотока, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В понедельник кабмин Адыгеи под председательством главы республики обсудили вопросы развития агротуризма и популяризации археологического наследия в рамках общей туристической концепции региона.
«
"Мероприятия по грантовой поддержке агротуризма реализуются с 2022 года. Глава республики отметил, что данное направление является перспективным и востребовано с учетом развития внутреннего туризма", - говорится в сообщении.
По данным властей региона, сегодня на получение данной поддержки в Адыгее может претендовать сельхозтоваропроизводитель, работающий не менее пяти лет в сельской агломерации республики. Он может получить грант размером до 10 миллионов рублей. Софинансирование проекта предусматривается за счет средств грантополучателя – от 10 до 25%. На эти цели из бюджета выделено 38 миллионов рублей.
"Поставил задачи перед главами территорий создавать необходимые условия для желающих заняться агротуризмом. Это перспективное направление, в рамках которого можно не только развивать туризм, знакомить гостей с местной культурой, но и популяризировать брендовые продукты нашей республики", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе заседания кабмина.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Глава Адыгеи отчитался в правительстве РФ о реализации ключевых проектов
1 марта, 11:05
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика АдыгеяТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала