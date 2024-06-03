https://ria.ru/20240603/aeroport-1950156662.html
В аэропорту Казани сняли временные ограничения на работу
В аэропорту Казани сняли временные ограничения на работу - РИА Новости, 03.06.2024
В аэропорту Казани сняли временные ограничения на работу
Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов сняты в аэропорту Казани, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:33
2024-06-03T13:33
2024-06-03T13:34
казань
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общество
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов сняты в аэропорту Казани, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации."В 13.00 МСК временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли семь воздушных судов (ВС). Меры вводились для обеспечения безопасности полетов", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20240603/kazan-1950137501.html
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Казани сняли временные ограничения на работу
Росавиация: аэропорт Казани вновь начал принимать и отправлять самолеты