https://ria.ru/20240603/aeroport-1950156662.html

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на работу

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на работу - РИА Новости, 03.06.2024

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на работу

Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов сняты в аэропорту Казани, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:33

2024-06-03T13:33

2024-06-03T13:34

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов сняты в аэропорту Казани, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации."В 13.00 МСК временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли семь воздушных судов (ВС). Меры вводились для обеспечения безопасности полетов", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20240603/kazan-1950137501.html

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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество