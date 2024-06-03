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Вблизи аэропорта Пензы установили дорожный указатель с надписью "Пермь" - РИА Новости, 03.06.2024
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10:28 03.06.2024 (обновлено: 10:49 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/aeroport-1950105221.html
Вблизи аэропорта Пензы установили дорожный указатель с надписью "Пермь"
Вблизи аэропорта Пензы установили дорожный указатель с надписью "Пермь" - РИА Новости, 03.06.2024
Вблизи аэропорта Пензы установили дорожный указатель с надписью "Пермь"
Дорожный указатель с надписью "Пермь" установлен вблизи аэропорта Пензы после истории с приветственной шуточной надписью "Добро пожаловать в Пензу!" на площадке РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:28
2024-06-03T10:49
пенза
пермь
пензенская область
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общество
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САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Дорожный указатель с надписью "Пермь" установлен вблизи аэропорта Пензы после истории с приветственной шуточной надписью "Добро пожаловать в Пензу!" на площадке перед пермским аэропортом, сообщил РИА Новости директор пензенского аэропорта Юрий Осколков. "Видел, не поддерживаю", - сказал собеседник агентства на вопрос о том, есть ли информация о размещении дорожного указателя "Пермь" вблизи аэропорта Пензы. Первый зампред правительства Пензенской области Олег Ягов в соцсети "ВКонтакте" опубликовал фото с дорожным указателем "Пермь 1180 км". А вот и ответ Пензы на креатив пермских художников. Табличка появилась рядом с пензенским аэропортом. Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать", - написал чиновник. Ранее пермские художники на асфальтовое покрытие территории неработающего частного авиамузея вблизи аэропорта Перми нанесли надпись "Добро пожаловать в Пензу!", которая видна пассажирам заходящих на посадку самолетов. Авторы идеи отмечали, что это "надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города". В СМИ и открытых источниках описано множество случаев, когда жители различных регионов России, гастролирующие артисты, политики путали Пермь и Пензу. При этом расстояние между этими городами составляет более 1100 километров. Курьезные ситуации часто возникают из-за фонетического сходства названий городов. Кроме того, оба города находятся в Приволжском федеральном округе.
https://ria.ru/20230712/diktor-1883701508.html
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пенза, пермь, пензенская область, россия, общество
Пенза, Пермь, Пензенская область, Россия, Общество
Вблизи аэропорта Пензы установили дорожный указатель с надписью "Пермь"

Дорожный указатель с надписью "Пермь" установили возле аэропорта Пензы

© Фото : Олег Ягов / ВКонтакте Дорожный указатель с надписью "Пермь" возле аэропорта Пензы
Дорожный указатель с надписью Пермь возле аэропорта Пензы - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : Олег Ягов / ВКонтакте
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САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Дорожный указатель с надписью "Пермь" установлен вблизи аэропорта Пензы после истории с приветственной шуточной надписью "Добро пожаловать в Пензу!" на площадке перед пермским аэропортом, сообщил РИА Новости директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.
«
"Видел, не поддерживаю", - сказал собеседник агентства на вопрос о том, есть ли информация о размещении дорожного указателя "Пермь" вблизи аэропорта Пензы.
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Первый зампред правительства Пензенской области Олег Ягов в соцсети "ВКонтакте" опубликовал фото с дорожным указателем "Пермь 1180 км". А вот и ответ Пензы на креатив пермских художников. Табличка появилась рядом с пензенским аэропортом. Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать", - написал чиновник.
Ранее пермские художники на асфальтовое покрытие территории неработающего частного авиамузея вблизи аэропорта Перми нанесли надпись "Добро пожаловать в Пензу!", которая видна пассажирам заходящих на посадку самолетов. Авторы идеи отмечали, что это "надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города".
В СМИ и открытых источниках описано множество случаев, когда жители различных регионов России, гастролирующие артисты, политики путали Пермь и Пензу. При этом расстояние между этими городами составляет более 1100 километров. Курьезные ситуации часто возникают из-за фонетического сходства названий городов. Кроме того, оба города находятся в Приволжском федеральном округе.
Шуточная надпись Добро пожаловать в Пензу! у аэропорта Перми - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
У аэропорта в Перми появилась шуточная надпись про Пензу
22 мая, 11:44
 
ПензаПермьПензенская областьРоссияОбщество
 
 
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