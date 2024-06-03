https://ria.ru/20240603/aeroport-1950105221.html

Вблизи аэропорта Пензы установили дорожный указатель с надписью "Пермь"

Вблизи аэропорта Пензы установили дорожный указатель с надписью "Пермь" - РИА Новости, 03.06.2024

Вблизи аэропорта Пензы установили дорожный указатель с надписью "Пермь"

Дорожный указатель с надписью "Пермь" установлен вблизи аэропорта Пензы после истории с приветственной шуточной надписью "Добро пожаловать в Пензу!" на площадке РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:28

2024-06-03T10:28

2024-06-03T10:49

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САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Дорожный указатель с надписью "Пермь" установлен вблизи аэропорта Пензы после истории с приветственной шуточной надписью "Добро пожаловать в Пензу!" на площадке перед пермским аэропортом, сообщил РИА Новости директор пензенского аэропорта Юрий Осколков. "Видел, не поддерживаю", - сказал собеседник агентства на вопрос о том, есть ли информация о размещении дорожного указателя "Пермь" вблизи аэропорта Пензы. Первый зампред правительства Пензенской области Олег Ягов в соцсети "ВКонтакте" опубликовал фото с дорожным указателем "Пермь 1180 км". А вот и ответ Пензы на креатив пермских художников. Табличка появилась рядом с пензенским аэропортом. Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать", - написал чиновник. Ранее пермские художники на асфальтовое покрытие территории неработающего частного авиамузея вблизи аэропорта Перми нанесли надпись "Добро пожаловать в Пензу!", которая видна пассажирам заходящих на посадку самолетов. Авторы идеи отмечали, что это "надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города". В СМИ и открытых источниках описано множество случаев, когда жители различных регионов России, гастролирующие артисты, политики путали Пермь и Пензу. При этом расстояние между этими городами составляет более 1100 километров. Курьезные ситуации часто возникают из-за фонетического сходства названий городов. Кроме того, оба города находятся в Приволжском федеральном округе.

https://ria.ru/20230712/diktor-1883701508.html

https://ria.ru/20240522/nadpis-1947610324.html

пенза

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пенза, пермь, пензенская область, россия, общество