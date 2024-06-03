Вблизи аэропорта Пензы установили дорожный указатель с надписью "Пермь"
Дорожный указатель с надписью "Пермь" установили возле аэропорта Пензы
САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Дорожный указатель с надписью "Пермь" установлен вблизи аэропорта Пензы после истории с приветственной шуточной надписью "Добро пожаловать в Пензу!" на площадке перед пермским аэропортом, сообщил РИА Новости директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.
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"Видел, не поддерживаю", - сказал собеседник агентства на вопрос о том, есть ли информация о размещении дорожного указателя "Пермь" вблизи аэропорта Пензы.
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12 июля 2023, 12:26
Первый зампред правительства Пензенской области Олег Ягов в соцсети "ВКонтакте" опубликовал фото с дорожным указателем "Пермь 1180 км". А вот и ответ Пензы на креатив пермских художников. Табличка появилась рядом с пензенским аэропортом. Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать", - написал чиновник.
Ранее пермские художники на асфальтовое покрытие территории неработающего частного авиамузея вблизи аэропорта Перми нанесли надпись "Добро пожаловать в Пензу!", которая видна пассажирам заходящих на посадку самолетов. Авторы идеи отмечали, что это "надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города".
В СМИ и открытых источниках описано множество случаев, когда жители различных регионов России, гастролирующие артисты, политики путали Пермь и Пензу. При этом расстояние между этими городами составляет более 1100 километров. Курьезные ситуации часто возникают из-за фонетического сходства названий городов. Кроме того, оба города находятся в Приволжском федеральном округе.