https://ria.ru/20240602/zond-1949952594.html

Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны

Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны - РИА Новости, 02.06.2024

Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны

Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю, передает агентство Синьхуа... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T02:44

2024-06-02T02:44

2024-06-02T07:08

космос - риа наука

земля

луна

южный полюс

европейское космическое агентство

китай

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587301809_308:0:2763:1381_1920x0_80_0_0_54346928d8ad1051a2b928f9734614cf.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA). "Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда "Чанъэ-6" успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс - Эйткен, в воскресенье утром для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны", — говорится в сообщении агентства. Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что ракета "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в соответствии с графиком в 17.27 по местному времени (12.27 мск). В случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Согласно плану, обнародованному Китайским национальным космическим управлением, на Землю планируется доставить около двух килограммов образцов грунта. "Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта. Кроме того, на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности, французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.

https://ria.ru/20240527/rostekh-1948522990.html

земля

луна

южный полюс

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля, луна, южный полюс, европейское космическое агентство, китай