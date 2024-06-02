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Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны - РИА Новости, 02.06.2024
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Наука
 
02:44 02.06.2024 (обновлено: 07:08 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/zond-1949952594.html
Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны
Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны - РИА Новости, 02.06.2024
Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны
Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю, передает агентство Синьхуа... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T02:44
2024-06-02T07:08
космос - риа наука
земля
луна
южный полюс
европейское космическое агентство
китай
наука
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA). "Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда "Чанъэ-6" успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс - Эйткен, в воскресенье утром для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны", — говорится в сообщении агентства. Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что ракета "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в соответствии с графиком в 17.27 по местному времени (12.27 мск). В случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Согласно плану, обнародованному Китайским национальным космическим управлением, на Землю планируется доставить около двух килограммов образцов грунта. "Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта. Кроме того, на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности, французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.
https://ria.ru/20240527/rostekh-1948522990.html
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космос - риа наука, земля, луна, южный полюс, европейское космическое агентство, китай
Космос - РИА Наука, Земля, Луна, Южный полюс, Европейское космическое агентство, Китай, Наука
Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны

Синьхуа: посадочный модуль китайского зонда успешно сел на обратной стороне Луны

© AP Photo / Xinhua / Jin LiwangКитайский лунный зонд "Чанъэ-5" на поверхности Луны
Китайский лунный зонд Чанъэ-5 на поверхности Луны - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Xinhua / Jin Liwang
Китайский лунный зонд "Чанъэ-5" на поверхности Луны. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).
"Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда "Чанъэ-6" успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс - Эйткен, в воскресенье утром для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны", — говорится в сообщении агентства.
Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что ракета "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в соответствии с графиком в 17.27 по местному времени (12.27 мск). В случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Согласно плану, обнародованному Китайским национальным космическим управлением, на Землю планируется доставить около двух килограммов образцов грунта.
"Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта. Кроме того, на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности, французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.
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