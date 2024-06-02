Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны
Синьхуа: посадочный модуль китайского зонда успешно сел на обратной стороне Луны
© AP Photo / Xinhua / Jin LiwangКитайский лунный зонд "Чанъэ-5" на поверхности Луны
© AP Photo / Xinhua / Jin Liwang
Китайский лунный зонд "Чанъэ-5" на поверхности Луны. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).
"Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда "Чанъэ-6" успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс - Эйткен, в воскресенье утром для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны", — говорится в сообщении агентства.
Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что ракета "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в соответствии с графиком в 17.27 по местному времени (12.27 мск). В случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Согласно плану, обнародованному Китайским национальным космическим управлением, на Землю планируется доставить около двух килограммов образцов грунта.
"Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта. Кроме того, на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности, французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.