Зеленский заявил, что Украина признает Палестину как государство
Зеленский в Сингапуре заявил, что Украина признает Палестину как государство
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина признает Палестину как государство, заявил Владимир Зеленский на конференции "Диалог – Шангри Ла" .
"Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает всё, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали", - сказал Зеленский во время выступления, которое транслировал YouTube-канал его офиса.
Ранее Зеленский неоднократно жаловался, что палестино-израильский конфликт отвлёк внимание мирового сообщества и переориентировал фокус помощи США с проблем Украины в сторону ситуации в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.