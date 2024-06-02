https://ria.ru/20240602/zelenskiy-1950062794.html

Зеленский заявил, что Украина признает Палестину как государство

Зеленский заявил, что Украина признает Палестину как государство - РИА Новости, 02.06.2024

Зеленский заявил, что Украина признает Палестину как государство

Украина признает Палестину как государство, заявил Владимир Зеленский на конференции "Диалог – Шангри Ла" . РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T22:16

2024-06-02T22:16

2024-06-02T22:16

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

владимир зеленский

израиль

украина

палестина

в мире

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина признает Палестину как государство, заявил Владимир Зеленский на конференции "Диалог – Шангри Ла" . "Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает всё, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали", - сказал Зеленский во время выступления, которое транслировал YouTube-канал его офиса. Ранее Зеленский неоднократно жаловался, что палестино-израильский конфликт отвлёк внимание мирового сообщества и переориентировал фокус помощи США с проблем Украины в сторону ситуации в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.

https://ria.ru/20240602/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240601/netanyakhu-1949888803.html

https://ria.ru/20240602/gaza-1950026994.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, владимир зеленский, израиль, украина, палестина, в мире