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Зеленский заявил, что Украина признает Палестину как государство - РИА Новости, 02.06.2024
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22:16 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/zelenskiy-1950062794.html
Зеленский заявил, что Украина признает Палестину как государство
Зеленский заявил, что Украина признает Палестину как государство - РИА Новости, 02.06.2024
Зеленский заявил, что Украина признает Палестину как государство
Украина признает Палестину как государство, заявил Владимир Зеленский на конференции "Диалог – Шангри Ла" . РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T22:16
2024-06-02T22:16
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
владимир зеленский
израиль
украина
палестина
в мире
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина признает Палестину как государство, заявил Владимир Зеленский на конференции "Диалог – Шангри Ла" . "Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает всё, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали", - сказал Зеленский во время выступления, которое транслировал YouTube-канал его офиса. Ранее Зеленский неоднократно жаловался, что палестино-израильский конфликт отвлёк внимание мирового сообщества и переориентировал фокус помощи США с проблем Украины в сторону ситуации в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
https://ria.ru/20240602/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240601/netanyakhu-1949888803.html
https://ria.ru/20240602/gaza-1950026994.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, владимир зеленский, израиль, украина, палестина, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Владимир Зеленский, Израиль, Украина, Палестина, В мире
Зеленский заявил, что Украина признает Палестину как государство

Зеленский в Сингапуре заявил, что Украина признает Палестину как государство

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина признает Палестину как государство, заявил Владимир Зеленский на конференции "Диалог – Шангри Ла" .
"Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает всё, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали", - сказал Зеленский во время выступления, которое транслировал YouTube-канал его офиса.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ранее Зеленский неоднократно жаловался, что палестино-израильский конфликт отвлёк внимание мирового сообщества и переориентировал фокус помощи США с проблем Украины в сторону ситуации в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Нетаньяху заявил, что не прекратит войну в Газе, пока не достигнуты ее цели
1 июня, 15:43
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
Палестинцы, которые покинули Рафах после возобновления израильских ударов, прибывают в Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
БАПОР назвало число жителей Газы, переселенных из-за операции в Рафахе
Вчера, 16:35
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСВладимир ЗеленскийИзраильУкраинаПалестинаВ мире
 
 
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