https://ria.ru/20240602/zelenskiy-1949989386.html

Зеленский пожаловался на ограничения разрешения США бить по России HIMARS

Зеленский пожаловался на ограничения разрешения США бить по России HIMARS - РИА Новости, 02.06.2024

Зеленский пожаловался на ограничения разрешения США бить по России HIMARS

Владимир Зеленский во время общения с журналистами на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре пожаловался, что Киеву недостаточно разрешения США бить... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T12:02

2024-06-02T12:02

2024-06-02T12:07

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский во время общения с журналистами на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре пожаловался, что Киеву недостаточно разрешения США бить комплексами HIMARS только по территории РФ, прилегающей к Харьковской области. Как ранее сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. "Мы благодарны президенту Байдену за то, что они недавно разрешили использовать HIMARS по Харьковскому региону по приграничью с Украиной. Достаточно или этого? Нет", - сказал Зеленский. Его выступление транслируется в YouTube. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

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