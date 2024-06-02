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В Госдуме назвали виды работ, к которым нельзя привлекать подростков - РИА Новости, 02.06.2024
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03:08 02.06.2024
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В Госдуме назвали виды работ, к которым нельзя привлекать подростков
В Госдуме назвали виды работ, к которым нельзя привлекать подростков - РИА Новости, 02.06.2024
В Госдуме назвали виды работ, к которым нельзя привлекать подростков
Подросткам с 14 до 18 лет запрещено работать в местах, где приходится поднимать тяжести, на химических предприятиях, а также продавать табак и алкоголь,... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T03:08
2024-06-02T03:08
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Подросткам с 14 до 18 лет запрещено работать в местах, где приходится поднимать тяжести, на химических предприятиях, а также продавать табак и алкоголь, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина. "Надо заметить, что они (подростки 14-18 лет) имеют право выполнять только легкую работу, которая не вредит их здоровью и нравственному развитию. Ребят точно не возьмут разгружать мешки с цементом, не отправят работать под землей, не пригласят на химкомбинат и не разрешат продавать табак с алкоголем", - сообщила депутат. Она уточнила, что подростков также нельзя привлекать к сверхурочной работе, в выходные и праздничные дни, в ночное время. Речь идет о временном промежутке с 22.00 до 6.00, вне зависимости от того, вся смена приходится на это время или только ее часть, пояснила Стенякина. "Также запрещено направлять ребят в служебные командировки. Однако исключением являются молодые работники творческих специальностей, а именно: средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков", - добавила парламентарий. Несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти медосмотр. Это нужно для того, чтобы выяснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья. До достижения совершеннолетия медосмотры должны проводиться ежегодно за счет работодателя, сказала депутат ГД. С июня 2023 года действует федеральный закон, согласно которому не требуется получение согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с подростками с 14 до 18 лет. Остается необходимым лишь наличие письменного согласия одного из родителей несовершеннолетнего, заключила Стенякина.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуме назвали виды работ, к которым нельзя привлекать подростков

Депутат Стенякина: подросткам запрещено работать на химических предприятиях

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Подросткам с 14 до 18 лет запрещено работать в местах, где приходится поднимать тяжести, на химических предприятиях, а также продавать табак и алкоголь, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина.
"Надо заметить, что они (подростки 14-18 лет) имеют право выполнять только легкую работу, которая не вредит их здоровью и нравственному развитию. Ребят точно не возьмут разгружать мешки с цементом, не отправят работать под землей, не пригласят на химкомбинат и не разрешат продавать табак с алкоголем", - сообщила депутат.
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Она уточнила, что подростков также нельзя привлекать к сверхурочной работе, в выходные и праздничные дни, в ночное время. Речь идет о временном промежутке с 22.00 до 6.00, вне зависимости от того, вся смена приходится на это время или только ее часть, пояснила Стенякина.
"Также запрещено направлять ребят в служебные командировки. Однако исключением являются молодые работники творческих специальностей, а именно: средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков", - добавила парламентарий.
Несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти медосмотр. Это нужно для того, чтобы выяснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья. До достижения совершеннолетия медосмотры должны проводиться ежегодно за счет работодателя, сказала депутат ГД.
С июня 2023 года действует федеральный закон, согласно которому не требуется получение согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с подростками с 14 до 18 лет. Остается необходимым лишь наличие письменного согласия одного из родителей несовершеннолетнего, заключила Стенякина.
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