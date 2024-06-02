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В Балашихе задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство
В Балашихе задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство - РИА Новости, 02.06.2024
В Балашихе задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство
Задержан молодой человек, подозреваемый в покушении на двойное убийство в подмосковной Балашихе, сообщило ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T23:12
2024-06-02T23:12
2024-06-02T23:12
происшествия
балашиха
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Задержан молодой человек, подозреваемый в покушении на двойное убийство в подмосковной Балашихе, сообщило ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. Уточняется, что, по данным следствия, в воскресенье, около 17 часов по московскому времени, несовершеннолетний, находясь в подъезде дома в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, на почве ревности, используя нож по типу мачете, нанес 18-летней девушке и 25-летнему мужчине резаные раны. Довести свой преступный умысел, направленный на убийство до конца, не смог по независящим от него обстоятельствам. "В Балашихе задержан подозреваемый в покушении на двойное убийство. Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области задержан 17-летний подозреваемый в покушении на убийство двух человек (часть 3 статья 30 пункт "а" , часть 2 статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240402/sud-1937237045.html
балашиха
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происшествия, балашиха, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Балашихе задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство
СК: в Балашихе задержали мужчину по подозрению в покушении на двойное убийство