https://ria.ru/20240602/zaderzhanie-1950035080.html

В Москве задержали женщину, оставившую своего малолетнего ребенка на улице

В Москве задержали женщину, оставившую своего малолетнего ребенка на улице - РИА Новости, 02.06.2024

В Москве задержали женщину, оставившую своего малолетнего ребенка на улице

Задержана женщина, которая оставила своего малолетнего ребёнка на улице в районе Марфино в Москве, мальчик в сопровождении бабушки был передан в медицинское... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T17:52

2024-06-02T17:52

2024-06-02T17:52

происшествия

россия

ирина волк

москва

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Задержана женщина, которая оставила своего малолетнего ребёнка на улице в районе Марфино в Москве, мальчик в сопровождении бабушки был передан в медицинское учреждение, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Как уточнила Волк, в ночь на воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на улице Милашенкова в Москве обнаружена детская коляска с малолетним ребёнком. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские увидели ожидавшую их местную жительницу, которая рассказала, что, выйдя ночью из подъезда, обратила внимание на неизвестную девушку с коляской. Молодая мама вела себя неестественно, передвигалась неуверенно, чуть не перевернула коляску, а затем села в автомобиль и уехала в неизвестном направлении, оставив коляску с ребёнком. "В Москве мои коллеги задержали женщину, которая оставила своего малолетнего ребёнка на улице. В сопровождении бабушки мальчик 2022 года рождения передан в медицинское учреждение", - написала Волк в своём Telegram-канале. Представитель МВД России отметила, что сотрудники Гоставтоинспеции совместно с оперативниками вскоре нашли в районе Марфино машину, на которой передвигалась девушка. Кроме того, отношении задержанной составлены административные протоколы по статьям 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения" и 12.3 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения". "Внятно пояснить свои действия правонарушительница не смогла", - заключила Волк.

https://ria.ru/20240602/tatarstan-1950005430.html

https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949501990.html

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происшествия, россия, ирина волк, москва