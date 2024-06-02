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"Против Запада". На Украине забили тревогу из-за зачистки в Киеве - РИА Новости, 02.06.2024
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04:02 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/zachistka-1949955314.html
"Против Запада". На Украине забили тревогу из-за зачистки в Киеве
"Против Запада". На Украине забили тревогу из-за зачистки в Киеве - РИА Новости, 02.06.2024
"Против Запада". На Украине забили тревогу из-за зачистки в Киеве
Охладевающие отношения между Владимиром Зеленским и странами Запада могут привести к охоте на западных агентов в украинской политике, пишет украинское издание... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T04:02
2024-06-02T04:02
в мире
киев
украина
сша
владимир зеленский
руслан бортник
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Охладевающие отношения между Владимиром Зеленским и странами Запада могут привести к охоте на западных агентов в украинской политике, пишет украинское издание "Страна".Как рассказал изданию политолог Руслан Бортник, Зеленский стал чаще позволять себе спорить с западными послами и прямыми кураторами Киева на местах. Зачистка политического поля от агентов влияния Запада станет логичным продолжением этого курса, добавил он."Те лица и структуры, что представляют интересы коллективного Запада на Украине, могут &lt;...&gt; попасть под каток правоохранительных органов.", — считает Бортник.При этом, по словам аналитика, агентов влияния Запада могут ждать не просто отставки, а уголовное преследование со стороны киевского режима. Источник издания в политических кругах, в свою очередь, отметил, что отношения между Владимиром Зеленским и США неуклонно ухудшаются и могут негативно повлиять на перспективы Киева в конфликте с Россией.&quot;Зеленский все больше переходит в разряд &lt;...&gt; неудобных для Вашингтона союзников. &lt;...&gt; Элемент недоверия будет усиливаться и влиять на многие сферы. В том числе и на военное взаимодействие&quot;, — предупредил он.Ранее газета Washington Post со ссылкой на дипломатов и чиновников в Киеве сообщала, что Зеленский отстранил ряд высокопоставленных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США.
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949627944.html
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в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, руслан бортник
В мире, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Руслан Бортник
"Против Запада". На Украине забили тревогу из-за зачистки в Киеве

Страна.ua: Зеленский борется с агентами Запада в Киеве

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Охладевающие отношения между Владимиром Зеленским и странами Запада могут привести к охоте на западных агентов в украинской политике, пишет украинское издание "Страна".
Как рассказал изданию политолог Руслан Бортник, Зеленский стал чаще позволять себе спорить с западными послами и прямыми кураторами Киева на местах. Зачистка политического поля от агентов влияния Запада станет логичным продолжением этого курса, добавил он.
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"Это уже предел". К чему привело отчаянное решение Киева
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"Те лица и структуры, что представляют интересы коллективного Запада на Украине, могут <...> попасть под каток правоохранительных органов.", — считает Бортник.
При этом, по словам аналитика, агентов влияния Запада могут ждать не просто отставки, а уголовное преследование со стороны киевского режима.
Источник издания в политических кругах, в свою очередь, отметил, что отношения между Владимиром Зеленским и США неуклонно ухудшаются и могут негативно повлиять на перспективы Киева в конфликте с Россией.
«

"Зеленский все больше переходит в разряд <...> неудобных для Вашингтона союзников. <...> Элемент недоверия будет усиливаться и влиять на многие сферы. В том числе и на военное взаимодействие", — предупредил он.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на дипломатов и чиновников в Киеве сообщала, что Зеленский отстранил ряд высокопоставленных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США.
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