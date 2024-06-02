https://ria.ru/20240602/zachistka-1949955314.html

"Против Запада". На Украине забили тревогу из-за зачистки в Киеве

"Против Запада". На Украине забили тревогу из-за зачистки в Киеве - РИА Новости, 02.06.2024

"Против Запада". На Украине забили тревогу из-за зачистки в Киеве

Охладевающие отношения между Владимиром Зеленским и странами Запада могут привести к охоте на западных агентов в украинской политике, пишет украинское издание... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T04:02

2024-06-02T04:02

2024-06-02T04:02

в мире

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украина

сша

владимир зеленский

руслан бортник

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Охладевающие отношения между Владимиром Зеленским и странами Запада могут привести к охоте на западных агентов в украинской политике, пишет украинское издание "Страна".Как рассказал изданию политолог Руслан Бортник, Зеленский стал чаще позволять себе спорить с западными послами и прямыми кураторами Киева на местах. Зачистка политического поля от агентов влияния Запада станет логичным продолжением этого курса, добавил он."Те лица и структуры, что представляют интересы коллективного Запада на Украине, могут <...> попасть под каток правоохранительных органов.", — считает Бортник.При этом, по словам аналитика, агентов влияния Запада могут ждать не просто отставки, а уголовное преследование со стороны киевского режима. Источник издания в политических кругах, в свою очередь, отметил, что отношения между Владимиром Зеленским и США неуклонно ухудшаются и могут негативно повлиять на перспективы Киева в конфликте с Россией."Зеленский все больше переходит в разряд <...> неудобных для Вашингтона союзников. <...> Элемент недоверия будет усиливаться и влиять на многие сферы. В том числе и на военное взаимодействие", — предупредил он.Ранее газета Washington Post со ссылкой на дипломатов и чиновников в Киеве сообщала, что Зеленский отстранил ряд высокопоставленных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США.

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949627944.html

https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949890032.html

киев

украина

сша

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в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, руслан бортник