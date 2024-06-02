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США сбили беспилотник хуситов в южной части Красного моря

США сбили беспилотник хуситов в южной части Красного моря - РИА Новости, 02.06.2024

США сбили беспилотник хуситов в южной части Красного моря

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х, что сбило беспилотный летательный аппарат, а также две противокорабельные баллистические ракеты... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T05:33

2024-06-02T05:33

2024-06-02T05:33

в мире

красное море

сша

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х, что сбило беспилотный летательный аппарат, а также две противокорабельные баллистические ракеты правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в южной части Красного моря. Ранее представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что они атаковали в Красном море авианосец и эсминец США и ряд кораблей. "Между 19 и 23.30 силы Центрального командования США успешно сбили две противокорабельные баллистические ракеты в южной части Красного моря", - говорится в заявлении командования. В командовании уточнили, что ракеты были выпущены в сторону эсминца USS Gravely и были сбиты "в целях самообороны". Согласно заявлению, корабли США или сил коалиции, а также торговые суда не пострадали. Отмечается, что в промежутке между 09.00 и 19.30 в субботу американские силы сбили БПЛА "поддерживаемыми Ираном хуситов" в южной части Красного моря. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240531/khusity-1949669076.html

https://ria.ru/20240531/khusity-1949670256.html

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в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене