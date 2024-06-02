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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 02.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:57
2024-06-02T14:57
2024-06-02T14:59
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит более пяти часов. "В Харькове раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьков, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
ТСН: в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН
.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит более пяти часов.
"В Харькове раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.