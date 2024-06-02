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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 02.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T11:45
2024-06-02T11:45
2024-06-02T11:52
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога."Взрыв в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Официальной информации о взрыве пока нет.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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одесса, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье украинский телеканал "Общественное"
.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
"Взрыв в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Официальной информации о взрыве пока нет.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.