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Пожарные локализовали возгорание на Ухтинском НПЗ - РИА Новости, 02.06.2024
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19:32 02.06.2024 (обновлено: 19:56 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/vozgoranie-1950045887.html
Пожарные локализовали возгорание на Ухтинском НПЗ
Пожарные локализовали возгорание на Ухтинском НПЗ - РИА Новости, 02.06.2024
Пожарные локализовали возгорание на Ухтинском НПЗ
Возгорание на Ухтинском НПЗ в республике Коми локализовано, сообщило ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T19:32
2024-06-02T19:56
ухта
россия
происшествия
владимир уйба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Возгорание на Ухтинском НПЗ в республике Коми локализовано, сообщило ГУМЧС России по региону. "Пожар локализован", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. Ранее ГУМЧС информировало о возгорании в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в 4 километрах от города). По данным ведомства, пострадали три человека. СУСК по Коми сообщало, что в результате возгорания "есть погибшие и пострадавшие", не уточняя число погибших. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Причиной пожара на НПЗ в Ухте, по предварительным данным, стало несоблюдение правил техбезопасности, инцидент не связан с атакой беспилотников, сообщал глава Коми Владимир Уйба. По его информации, при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание в резервуаре с мазутом. Как сообщала пресс-служба Ухтинского НПЗ, этот резервуар ранее был выведен из эксплуатации. Предприятие работает в штатном режиме.
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ухта, россия, происшествия, владимир уйба
Ухта, Россия, Происшествия, Владимир Уйба
Пожарные локализовали возгорание на Ухтинском НПЗ

МЧС: в Коми локализовали возгорание на Ухтинском НПЗ

© Фото : МЧС РоссииТушение пожара на НПЗ в Ухте
Тушение пожара на НПЗ в Ухте - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Фото : МЧС России
Тушение пожара на НПЗ в Ухте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Возгорание на Ухтинском НПЗ в республике Коми локализовано, сообщило ГУМЧС России по региону.
"Пожар локализован", – информирует ведомство в своем Telegram-канале.
© МЧС Республики Коми/TelegramТушение пожара на НПЗ в Ухте
Тушение пожара на НПЗ в Ухте
© МЧС Республики Коми/Telegram
Тушение пожара на НПЗ в Ухте
Ранее ГУМЧС информировало о возгорании в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в 4 километрах от города). По данным ведомства, пострадали три человека. СУСК по Коми сообщало, что в результате возгорания "есть погибшие и пострадавшие", не уточняя число погибших. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
Причиной пожара на НПЗ в Ухте, по предварительным данным, стало несоблюдение правил техбезопасности, инцидент не связан с атакой беспилотников, сообщал глава Коми Владимир Уйба. По его информации, при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание в резервуаре с мазутом.
Как сообщала пресс-служба Ухтинского НПЗ, этот резервуар ранее был выведен из эксплуатации. Предприятие работает в штатном режиме.
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