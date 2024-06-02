https://ria.ru/20240602/vozgoranie-1950045887.html

Пожарные локализовали возгорание на Ухтинском НПЗ

Пожарные локализовали возгорание на Ухтинском НПЗ - РИА Новости, 02.06.2024

Пожарные локализовали возгорание на Ухтинском НПЗ

Возгорание на Ухтинском НПЗ в республике Коми локализовано, сообщило ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T19:32

2024-06-02T19:32

2024-06-02T19:56

ухта

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владимир уйба

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Возгорание на Ухтинском НПЗ в республике Коми локализовано, сообщило ГУМЧС России по региону. "Пожар локализован", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. Ранее ГУМЧС информировало о возгорании в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в 4 километрах от города). По данным ведомства, пострадали три человека. СУСК по Коми сообщало, что в результате возгорания "есть погибшие и пострадавшие", не уточняя число погибших. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Причиной пожара на НПЗ в Ухте, по предварительным данным, стало несоблюдение правил техбезопасности, инцидент не связан с атакой беспилотников, сообщал глава Коми Владимир Уйба. По его информации, при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание в резервуаре с мазутом. Как сообщала пресс-служба Ухтинского НПЗ, этот резервуар ранее был выведен из эксплуатации. Предприятие работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

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ухта, россия, происшествия, владимир уйба