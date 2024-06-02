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Во Франции забили тревогу из-за подготовки войны против России - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 02.06.2024 (обновлено: 16:47 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/voyna-1950026763.html
Во Франции забили тревогу из-за подготовки войны против России
Во Франции забили тревогу из-за подготовки войны против России - РИА Новости, 02.06.2024
Во Франции забили тревогу из-за подготовки войны против России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в выступил соцсети Х против войны с Россией. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T16:34
2024-06-02T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
венгрия
йенс столтенберг
флориан филиппо
эммануэль макрон
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в выступил соцсети Х против войны с Россией."Новость, озвученная министром иностранных дел Венгрии, об "обязательном европейском призыве" против России подтверждается с каждым днем! Близкий к правительству немецкий политик только что призвал к "призыву 900 000 резервистов в Германии против России"! Это называется подготовка к мировой войне! Мы, патриоты и бойцы Сопротивления, с самого начала били тревогу и единственные, кто массово выходит на улицы, чтобы встряхнуть страну и избежать самого худшего — войны!" — отметил он.Политик добавил, что он и его сторонники не собираются сдаваться. Он пообещал продолжать бороться за мир и за то, чтобы французскую молодежь не втянули в третью мировую войну.Накануне глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти Германии зарегистрировать примерно 900 тысяч резервистов из-за "российской угрозы".Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что альянс таким образом "сползает" в конфликт.В интервью журналисту Такеру Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1950022193.html
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в мире, россия, франция, венгрия, йенс столтенберг, флориан филиппо, эммануэль макрон, патриот, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Венгрия, Йенс Столтенберг, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Патриот, НАТО, Вооруженные силы Украины
Во Франции забили тревогу из-за подготовки войны против России

Филиппо призвал остановить подготовку к войне против России

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учения НАТО в Румынии
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учения НАТО в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в выступил соцсети Х против войны с Россией.
"Новость, озвученная министром иностранных дел Венгрии, об "обязательном европейском призыве" против России подтверждается с каждым днем! Близкий к правительству немецкий политик только что призвал к "призыву 900 000 резервистов в Германии против России"! Это называется подготовка к мировой войне! Мы, патриоты и бойцы Сопротивления, с самого начала били тревогу и единственные, кто массово выходит на улицы, чтобы встряхнуть страну и избежать самого худшего — войны!" — отметил он.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
"Уже скоро". В США раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО
Вчера, 15:57
Политик добавил, что он и его сторонники не собираются сдаваться. Он пообещал продолжать бороться за мир и за то, чтобы французскую молодежь не втянули в третью мировую войну.
Накануне глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти Германии зарегистрировать примерно 900 тысяч резервистов из-за "российской угрозы".
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что альянс таким образом "сползает" в конфликт.
В интервью журналисту Такеру Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
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Вчера, 14:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияВенгрияЙенс СтолтенбергФлориан ФилиппоЭммануэль МакронПатриотНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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