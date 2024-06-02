https://ria.ru/20240602/voyna-1950026763.html

Во Франции забили тревогу из-за подготовки войны против России

Во Франции забили тревогу из-за подготовки войны против России - РИА Новости, 02.06.2024

Во Франции забили тревогу из-за подготовки войны против России

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в выступил соцсети Х против войны с Россией. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T16:34

2024-06-02T16:34

2024-06-02T16:47

специальная военная операция на украине

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венгрия

йенс столтенберг

флориан филиппо

эммануэль макрон

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в выступил соцсети Х против войны с Россией."Новость, озвученная министром иностранных дел Венгрии, об "обязательном европейском призыве" против России подтверждается с каждым днем! Близкий к правительству немецкий политик только что призвал к "призыву 900 000 резервистов в Германии против России"! Это называется подготовка к мировой войне! Мы, патриоты и бойцы Сопротивления, с самого начала били тревогу и единственные, кто массово выходит на улицы, чтобы встряхнуть страну и избежать самого худшего — войны!" — отметил он.Политик добавил, что он и его сторонники не собираются сдаваться. Он пообещал продолжать бороться за мир и за то, чтобы французскую молодежь не втянули в третью мировую войну.Накануне глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти Германии зарегистрировать примерно 900 тысяч резервистов из-за "российской угрозы".Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что альянс таким образом "сползает" в конфликт.В интервью журналисту Такеру Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1950022193.html

https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1950014830.html

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в мире, россия, франция, венгрия, йенс столтенберг, флориан филиппо, эммануэль макрон, патриот, нато, вооруженные силы украины