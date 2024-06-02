https://ria.ru/20240602/vengriya-1950056989.html
Сийярто объяснил дилемму по участию в украинском "саммите мира"
Сийярто объяснил дилемму по участию в украинском "саммите мира" - РИА Новости, 02.06.2024
Сийярто объяснил дилемму по участию в украинском "саммите мира"
Венгрия пока не решила, будет ли участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку сомневается в ее эффективности, сообщил глава МИД страны Петер... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T21:14
2024-06-02T21:14
2024-06-02T23:33
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МИНСК, 2 июн — РИА Новости. Венгрия пока не решила, будет ли участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку сомневается в ее эффективности, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. "Мы еще не приняли решение. И я скажу вам почему. С одной стороны, мы действительно уважаем Швейцарию. Мы уважаем швейцарские усилия по достижению мира. Мы действительно уважаем их позицию. Но в то же время вопрос в том, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют стороны войны", — сказал дипломат.Он подчеркнул, что, если не представлены обе стороны конфликта, возникает законный вопрос, "имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно — стремления к миру"."Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом", — заключил Сийярто."Мирная конференция" в ШвейцарииШвейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.Известно, что в конференции не примут участие лидеры Бразилии и ЮАР, под вопросом приезд президента США Джо Байдена. От участия отказался Китай, кроме того, СМИ пишут, что не будет представлена Саудовская Аравия.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить Москве ультиматум.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат: без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях. В Кремле заявили, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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в мире, россия, швейцария, венгрия, петер сийярто, владимир хохлов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Венгрия, Петер Сийярто, Владимир Хохлов
Сийярто объяснил дилемму по участию в украинском "саммите мира"
Венгрия не решила, будет ли участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
МИНСК, 2 июн — РИА Новости.
Венгрия пока не решила, будет ли участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку сомневается в ее эффективности, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ
.
"Мы еще не приняли решение. И я скажу вам почему. С одной стороны, мы действительно уважаем Швейцарию. Мы уважаем швейцарские усилия по достижению мира. Мы действительно уважаем их позицию. Но в то же время вопрос в том, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют стороны войны", — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что, если не представлены обе стороны конфликта, возникает законный вопрос, "имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно — стремления к миру".
"Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом", — заключил Сийярто.
"Мирная конференция" в Швейцарии
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.
Известно, что в конференции не примут участие лидеры Бразилии и ЮАР, под вопросом приезд президента США Джо Байдена. От участия отказался Китай, кроме того, СМИ пишут, что не будет представлена Саудовская Аравия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить Москве ультиматум.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат: без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях. В Кремле заявили, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".