https://ria.ru/20240602/vengriya-1950056989.html

Сийярто объяснил дилемму по участию в украинском "саммите мира"

Сийярто объяснил дилемму по участию в украинском "саммите мира" - РИА Новости, 02.06.2024

Сийярто объяснил дилемму по участию в украинском "саммите мира"

Венгрия пока не решила, будет ли участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку сомневается в ее эффективности, сообщил глава МИД страны Петер... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T21:14

2024-06-02T21:14

2024-06-02T23:33

специальная военная операция на украине

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петер сийярто

владимир хохлов

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МИНСК, 2 июн — РИА Новости. Венгрия пока не решила, будет ли участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку сомневается в ее эффективности, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. "Мы еще не приняли решение. И я скажу вам почему. С одной стороны, мы действительно уважаем Швейцарию. Мы уважаем швейцарские усилия по достижению мира. Мы действительно уважаем их позицию. Но в то же время вопрос в том, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют стороны войны", — сказал дипломат.Он подчеркнул, что, если не представлены обе стороны конфликта, возникает законный вопрос, "имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно — стремления к миру"."Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом", — заключил Сийярто."Мирная конференция" в ШвейцарииШвейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.Известно, что в конференции не примут участие лидеры Бразилии и ЮАР, под вопросом приезд президента США Джо Байдена. От участия отказался Китай, кроме того, СМИ пишут, что не будет представлена Саудовская Аравия.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить Москве ультиматум.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат: без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях. В Кремле заявили, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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в мире, россия, швейцария, венгрия, петер сийярто, владимир хохлов