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Российские военные освободили Уманское в ДНР - РИА Новости, 02.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 02.06.2024 (обновлено: 13:00 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/umanskoe-1949988062.html
Российские военные освободили Уманское в ДНР
Российские военные освободили Уманское в ДНР - РИА Новости, 02.06.2024
Российские военные освободили Уманское в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T11:53
2024-06-02T13:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Центр" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Уманское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах сел Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая, а также отразила пять контратак штурмовиков 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Новоалександровки, Соловьево, Сокола и Новопокровского. Противник потерял в этих боях более 360 солдат, два автомобиля, пять гаубиц: американскую М777, "Мсту-Б" и три Д-30 — и две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".Уманское стало третьим населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за последние дни. Двадцать седьмого мая Минобороны отчиталось о том, что бойцы "Центра" освободили Нетайлово в ДНР, а группировка "Запад" — Ивановку в Харьковской области. Как заявлял глава военного ведомства Андрей Белоусов, в целом за май освобождены 28 населенных пунктов, а с начала года под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Уманское в ДНР

Минобороны: российские военные освободили Уманское в ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Уманское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Уманское в Донецкой Народной Республике
Группировка войск Центр освободила село Уманское в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Уманское в Донецкой Народной Республике

Уманское находится к западу от Авдеевки. Это последний населенный пункт на пути к расположенной юго-западнее Яснобродовке. Ее взятие, в свою очередь, позволит выйти к естественной водной преграде — Карловскому водохранилищу. За ним расположены несколько сел перед Селидово — города в Покровском районе.

Кроме того, группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах сел Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая, а также отразила пять контратак штурмовиков 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Новоалександровки, Соловьево, Сокола и Новопокровского.
Противник потерял в этих боях более 360 солдат, два автомобиля, пять гаубиц: американскую М777, "Мсту-Б" и три Д-30 — и две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".
Уманское стало третьим населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за последние дни. Двадцать седьмого мая Минобороны отчиталось о том, что бойцы "Центра" освободили Нетайлово в ДНР, а группировка "Запад" — Ивановку в Харьковской области. Как заявлял глава военного ведомства Андрей Белоусов, в целом за май освобождены 28 населенных пунктов, а с начала года под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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