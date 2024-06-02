https://ria.ru/20240602/umanskoe-1949988062.html

Российские военные освободили Уманское в ДНР

Российские военные освободили Уманское в ДНР - РИА Новости, 02.06.2024

Российские военные освободили Уманское в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T11:53

2024-06-02T11:53

2024-06-02T13:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Центр" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Уманское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах сел Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая, а также отразила пять контратак штурмовиков 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Новоалександровки, Соловьево, Сокола и Новопокровского. Противник потерял в этих боях более 360 солдат, два автомобиля, пять гаубиц: американскую М777, "Мсту-Б" и три Д-30 — и две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".Уманское стало третьим населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за последние дни. Двадцать седьмого мая Минобороны отчиталось о том, что бойцы "Центра" освободили Нетайлово в ДНР, а группировка "Запад" — Ивановку в Харьковской области. Как заявлял глава военного ведомства Андрей Белоусов, в целом за май освобождены 28 населенных пунктов, а с начала года под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)