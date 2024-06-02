Российские военные освободили Уманское в ДНР
Минобороны: российские военные освободили Уманское в ДНР
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Уманское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Уманское в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Уманское в Донецкой Народной Республике
Уманское находится к западу от Авдеевки. Это последний населенный пункт на пути к расположенной юго-западнее Яснобродовке. Ее взятие, в свою очередь, позволит выйти к естественной водной преграде — Карловскому водохранилищу. За ним расположены несколько сел перед Селидово — города в Покровском районе.
Кроме того, группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах сел Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая, а также отразила пять контратак штурмовиков 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Новоалександровки, Соловьево, Сокола и Новопокровского.
Противник потерял в этих боях более 360 солдат, два автомобиля, пять гаубиц: американскую М777, "Мсту-Б" и три Д-30 — и две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".
Уманское стало третьим населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за последние дни. Двадцать седьмого мая Минобороны отчиталось о том, что бойцы "Центра" освободили Нетайлово в ДНР, а группировка "Запад" — Ивановку в Харьковской области. Как заявлял глава военного ведомства Андрей Белоусов, в целом за май освобождены 28 населенных пунктов, а с начала года под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории.
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