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Греческий инструктор в Киеве уже учит украинцев управлять F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/ukraina-1950023431.html
Греческий инструктор в Киеве уже учит украинцев управлять F-16, пишут СМИ
Греческий инструктор в Киеве уже учит украинцев управлять F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2024
Греческий инструктор в Киеве уже учит украинцев управлять F-16, пишут СМИ
Первый офицер военно-воздушных сил Греции уже находится в Киеве в качестве инструктора украинцев по использованию истребителей F-16, предоставленных "в качестве РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T16:01
2024-06-02T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
греция
россия
украина
сергей лавров
владимир зеленский
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 2 июн - РИА Новости. Первый офицер военно-воздушных сил Греции уже находится в Киеве в качестве инструктора украинцев по использованию истребителей F-16, предоставленных "в качестве подарка" различными странами-членами НАТО, сообщил информационный портал defence-point.gr. "Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырех десятилетий и в связи с постоянной турецкой агрессией, ВВС Греции накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя, особенно в ближнем воздушном бою. Присутствие греческого пилота в украинской столице, очевидно, является частью инициативы "Коалиции по обучению F-16" - международной коалиции, созданной 13 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе, столице Литвы, для обучения украинских пилотов, технического и вспомогательного персонала использованию этого типа истребителя", - говорится в публикации. Изначально в коалицию вошли 11 стран-членов НАТО - Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Нидерланды. Двадцать первого августа 2023 года Владимир Зеленский, находясь с визитом в Афинах после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, объявил о присоединении Греции к коалиции, пишет портал. Коалиция включала в себя создание в Румынии европейского центра подготовки истребителей F-16, получившего название European F-16 Training Center (EFTC). Центр начал работать 13 ноября 2023 года, его создание было профинансировано всеми участниками коалиции. Румыния предоставила объекты инфраструктуры, Нидерланды - истребители F-16 (первоначально 12, затем 18) для обучения, а Lockheed Martin - инструкторов через своих субподрядчиков, пишет издание. Министерство национальной обороны Греции пока не прокомментировало эту публикацию. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240427/svo-1942738172.html
https://ria.ru/20240528/mitsotakis-1949025371.html
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в мире, греция, россия, украина, сергей лавров, владимир зеленский, кириакос мицотакис, нато, lockheed martin , f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Греция, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Кириакос Мицотакис, НАТО, Lockheed Martin , F-16
Греческий инструктор в Киеве уже учит украинцев управлять F-16, пишут СМИ

Defence-point: пилот ВВС Греции в Киеве обучает украинцев полетам на F-16

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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АФИНЫ, 2 июн - РИА Новости. Первый офицер военно-воздушных сил Греции уже находится в Киеве в качестве инструктора украинцев по использованию истребителей F-16, предоставленных "в качестве подарка" различными странами-членами НАТО, сообщил информационный портал defence-point.gr.
"Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырех десятилетий и в связи с постоянной турецкой агрессией, ВВС Греции накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя, особенно в ближнем воздушном бою. Присутствие греческого пилота в украинской столице, очевидно, является частью инициативы "Коалиции по обучению F-16" - международной коалиции, созданной 13 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе, столице Литвы, для обучения украинских пилотов, технического и вспомогательного персонала использованию этого типа истребителя", - говорится в публикации.
Истребители F-16 Королевских ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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Изначально в коалицию вошли 11 стран-членов НАТО - Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Нидерланды. Двадцать первого августа 2023 года Владимир Зеленский, находясь с визитом в Афинах после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, объявил о присоединении Греции к коалиции, пишет портал.
Коалиция включала в себя создание в Румынии европейского центра подготовки истребителей F-16, получившего название European F-16 Training Center (EFTC). Центр начал работать 13 ноября 2023 года, его создание было профинансировано всеми участниками коалиции.
Румыния предоставила объекты инфраструктуры, Нидерланды - истребители F-16 (первоначально 12, затем 18) для обучения, а Lockheed Martin - инструкторов через своих субподрядчиков, пишет издание.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГрецияРоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийКириакос МицотакисНАТОLockheed MartinF-16
 
 
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