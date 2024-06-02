Греческий инструктор в Киеве уже учит украинцев управлять F-16, пишут СМИ
Defence-point: пилот ВВС Греции в Киеве обучает украинцев полетам на F-16
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
АФИНЫ, 2 июн - РИА Новости. Первый офицер военно-воздушных сил Греции уже находится в Киеве в качестве инструктора украинцев по использованию истребителей F-16, предоставленных "в качестве подарка" различными странами-членами НАТО, сообщил информационный портал defence-point.gr.
"Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырех десятилетий и в связи с постоянной турецкой агрессией, ВВС Греции накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя, особенно в ближнем воздушном бою. Присутствие греческого пилота в украинской столице, очевидно, является частью инициативы "Коалиции по обучению F-16" - международной коалиции, созданной 13 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе, столице Литвы, для обучения украинских пилотов, технического и вспомогательного персонала использованию этого типа истребителя", - говорится в публикации.
Изначально в коалицию вошли 11 стран-членов НАТО - Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Нидерланды. Двадцать первого августа 2023 года Владимир Зеленский, находясь с визитом в Афинах после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, объявил о присоединении Греции к коалиции, пишет портал.
Коалиция включала в себя создание в Румынии европейского центра подготовки истребителей F-16, получившего название European F-16 Training Center (EFTC). Центр начал работать 13 ноября 2023 года, его создание было профинансировано всеми участниками коалиции.
Румыния предоставила объекты инфраструктуры, Нидерланды - истребители F-16 (первоначально 12, затем 18) для обучения, а Lockheed Martin - инструкторов через своих субподрядчиков, пишет издание.
Министерство национальной обороны Греции пока не прокомментировало эту публикацию.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.