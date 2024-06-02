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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.06.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T15:26
2024-06-02T15:26
2024-06-02T15:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 9.07 (совпадает с мск) воздушная тревога звучит в Харьковской области. В 15.05 её объявили в Днепропетровской, Полтавской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Следом – в Сумской и Кировоградской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина, В мире, Кировоградская область, Россия
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу