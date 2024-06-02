https://ria.ru/20240602/ukraina-1950011857.html

В Раде предупредили о последствиях ограничения карточных переводов

В Раде предупредили о последствиях ограничения карточных переводов - РИА Новости, 02.06.2024

В Раде предупредили о последствиях ограничения карточных переводов

Ограничение карточных переводов между физическими лицами ударит по жителям Украины и приведет к подрыву экономики страны, заявил депутат Верховной рады Дмитрий... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T14:37

2024-06-02T14:37

2024-06-02T14:46

экономика

украина

дмитрий разумков

верховная рада украины

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ограничение карточных переводов между физическими лицами ударит по жителям Украины и приведет к подрыву экономики страны, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник 24 мая сообщал, что регулятор планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц. "Новации" власти вновь приведут к подрыву экономики. На этот раз появилась идея ограничить переводы между картами до 30 раз или до 100 тысяч гривен (2,4 тысячи долларов) в месяц. Рассказывают, что это связано в том числе с зависимостью многих от азартных игр. Но лудомания таким образом не "лечится". А по факту это ударит по государству и украинцам. А особенно - по финансовой системе. Потому что люди начнут массово снимать деньги с карточных счетов, чтобы избежать ограничений", - сказал Разумков. По его словам, люди столкнутся с большими трудностями в условиях отключений электроэнергии и блэкаутов, ведь многие карточные переводы проводятся во время расчетов в магазинах, когда не работают терминалы. "Такие методы точно не помогут в борьбе с лудоманией, зато усложнят жизнь миллионам украинцев и будут иметь негативный эффект для экономики государства", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240404/ugroza-1937769319.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, дмитрий разумков, верховная рада украины