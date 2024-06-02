https://ria.ru/20240602/ubiystvo-1950016824.html

Иеромонах рассказал об убийстве работницы трапезной в Сергиевом Посаде

Иеромонах рассказал об убийстве работницы трапезной в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 02.06.2024

Иеромонах рассказал об убийстве работницы трапезной в Сергиевом Посаде

И. о. настоятеля подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры при храме Воскресения Христова в Сергиевом Посаде, где ранее произошло убийство, иеромонах Анатолий... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T15:16

2024-06-02T15:16

2024-06-02T15:18

религия

происшествия

сергиев посад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1950015007_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0641ee2e3b935b655034779059eafb58.jpg

МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. И. о. настоятеля подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры при храме Воскресения Христова в Сергиевом Посаде, где ранее произошло убийство, иеромонах Анатолий (Серебров) рассказал РИА Новости, что если бы погибшая работница трапезной не приняла на себя удар преступника, то жертв могло бы быть намного больше, а отвлечь и задержать его помогли полиции сотрудники прихода. Подмосковный главк СК РФ ранее сообщал о задержании и аресте бездомного, подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде. Мужчина нанес ей 13 ножевых ранений, в ходе допроса он признал вину. "Мы сидели на планерке, и тут позвонили девочки из церковной лавки: "Володя ходит с палкой и нападает на всех! Мы заперлись. Помогите!" Медлить было нельзя! Мы тут же выбежали на улицу. Владимир (обвиняемый в убийстве - ред.), совершив преступление, направлялся к церковной лавке. Принятыми мерами два моих помощника обезвредили и скрутили преступника. Фактически, Ирина (убитая - ред.) приняла на себя удар, дала нам время сориентироваться, вызвать полицию и обезвредить его. Жертв могло быть значительно больше: он ведь рвался в церковную лавку, где в это время находились люди, он был вооружен", - рассказал иеромонах Анатолий РИА Новости. Он отметил, что сейчас решается вопрос о том, чтобы подать заявление о представлении к наградам сотрудников прихода, которые задержали преступника. Нападавшего, рассказал иеромонах Анатолий, на подворье знали давно и были знакомы с его семьей. "Его мама много лет работала у нас уборщицей, два года назад она внезапно умерла от инсульта в больнице. Мы организовали похороны. После ее смерти продолжали помогать сыну: бесплатно кормили, поили. Дело в том, что он в жизни никогда не работал, был на содержании мамы. Мир для него обрушился. Он какое-то время на нашем подворье был трудником, нес различные послушания, подметал, убирал территорию. Надолго его не хватило, он пропал и изредка приходил к нам покушать. Убиенная Ирина к нему относилась с любовью, всегда старалась дать ему что-нибудь вкусненькое. А он напал на нее с криком: "Ты убила мою маму, ты дала ей отравленные пирожки!" Этого не может быть, так как Ирина не застала то время, когда работала мама Владимира", - пояснил и. о. настоятеля Воскресенского подворья. Ранее издание "Регнум" писало, что дочь погибшей Кристина якобы не хочет отпевать погибшую мать на Воскресенском подворье, так как ни один священник не предложил ей помощь или поддержку, когда она была на подворье. Иеромонах Анатолий сказал, что эти утверждения на совести писавших, и предоставил РИА Новости скриншот комментария ее дочери Кристины в Telegram с опровержением этой информации под перепостом новости "Регнум" в Telegram-канале "Сергиев Посад Life". Канал "Сергиев Посад Life" также разместил этот комментарий. По словам иеромонаха, помощь и поддержка были оказаны. Иеромонах Анатолий отметил, что сегодня священнослужители и многочисленные сотрудники подворья, лично знавшие Ирину, принимали участие в отпевании погибшей в храме, прихожанкой которого она была много лет.

https://ria.ru/20240530/sk-1949338512.html

https://ria.ru/20240530/ubiystvo-1949382741.html

https://ria.ru/20240530/ubiystvo-1949410843.html

сергиев посад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание мужчины, обвиняемого в убийстве работницы трапезной И.о. настоятеля храма в Сергиевом Посаде, где на этой неделе убили сотрудницу трапезной, рассказал РИА Новости, что жертв могло быть и больше, но обезвредить нападавшего помогли сотрудники прихода. Сейчас решается вопрос, чтобы подать заявление об их представлении к наградам. По словам и.о. настоятеля, самого нападавшего в храме знали давно: его мама много лет работала там уборщицей. Два года назад она умерла, после чего в приходе помогали сыну. По какой-то причине он вдруг решил, что работница трапезной его мать отравила, и набросился на нее с ножом. Видео задержания обвиняемого РИА Новости предоставил и.о. настоятеля иеромонах Анатолий (Серебров). 2024-06-02T15:16 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сергиев посад