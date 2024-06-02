https://ria.ru/20240602/turtsiya-1949966363.html
У берегов Стамбула затонул катер
У берегов Стамбула затонул катер - РИА Новости, 02.06.2024
У берегов Стамбула затонул катер
Катер затонул у берегов Стамбула в ночь на воскресенье после столкновения с причалом, спасателям удалось эвакуировать десять пассажиров, сообщило генеральное... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T08:18
2024-06-02T08:18
2024-06-02T08:20
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Катер затонул у берегов Стамбула в ночь на воскресенье после столкновения с причалом, спасателям удалось эвакуировать десять пассажиров, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. Инцидент произошел у берегов района Кадыкёй на азиатской стороне Стамбула. "Катер столкнулся с причалом Хайдарпаша и начал стремительно тонуть, находившиеся на борту запросили помощь. Наши спасатели на лодках эвакуировали десять пассажиров", - сообщила береговая охрана. Отмечается, что в результате инцидента пассажиры не пострадали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция
У берегов Стамбула затонул катер
У берегов Стамбула катер столкнулся с причалом и затонул, спасено 10 человек
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Катер затонул у берегов Стамбула в ночь на воскресенье после столкновения с причалом, спасателям удалось эвакуировать десять пассажиров, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.
Инцидент произошел у берегов района Кадыкёй на азиатской стороне Стамбула.
"Катер столкнулся с причалом Хайдарпаша и начал стремительно тонуть, находившиеся на борту запросили помощь. Наши спасатели на лодках эвакуировали десять пассажиров", - сообщила береговая охрана.
Отмечается, что в результате инцидента пассажиры не пострадали.