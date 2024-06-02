https://ria.ru/20240602/turtsiya-1949966363.html

У берегов Стамбула затонул катер

У берегов Стамбула затонул катер - РИА Новости, 02.06.2024

У берегов Стамбула затонул катер

Катер затонул у берегов Стамбула в ночь на воскресенье после столкновения с причалом, спасателям удалось эвакуировать десять пассажиров, сообщило генеральное... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T08:18

2024-06-02T08:18

2024-06-02T08:20

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Катер затонул у берегов Стамбула в ночь на воскресенье после столкновения с причалом, спасателям удалось эвакуировать десять пассажиров, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. Инцидент произошел у берегов района Кадыкёй на азиатской стороне Стамбула. "Катер столкнулся с причалом Хайдарпаша и начал стремительно тонуть, находившиеся на борту запросили помощь. Наши спасатели на лодках эвакуировали десять пассажиров", - сообщила береговая охрана. Отмечается, что в результате инцидента пассажиры не пострадали.

https://ria.ru/20230917/sukhogruz-1896800582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, стамбул, турция