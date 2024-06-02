https://ria.ru/20240602/trump-1950030090.html
Трамп высказался о дате, на которую назначили оглашение приговора суда
Трамп высказался о дате, на которую назначили оглашение приговора суда - РИА Новости, 02.06.2024
Трамп высказался о дате, на которую назначили оглашение приговора суда
Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал спланированной близость назначенного на 11... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T17:06
2024-06-02T17:06
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ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал спланированной близость назначенного на 11 июля оглашения приговора суда в Нью-Йорке с открытием 15 июля конвенции Республиканской партии, где ожидается его официальное номинирование кандидатом на выборы 5 ноября. "Это часть игры", — заявил он, комментируя близость двух дат. Кроме того, Трамп указал на преднамеренные нарушения в судебном процессе со стороны судьи Хуана Мерчана, который в ходе слушаний отказал в выступлении ряду свидетелей, не желая, чтобы они давали показания перед жюри присяжных. "То, что было сделано - совершенно неверно", - подчеркнул экс-президент. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20240522/tramp-1947553568.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Трамп высказался о дате, на которую назначили оглашение приговора суда
Трамп назвал близость дат приговора и конвенции республиканцев спланированной
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости.
Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News
назвал спланированной близость назначенного на 11 июля оглашения приговора суда в Нью-Йорке с открытием 15 июля конвенции Республиканской партии, где ожидается его официальное номинирование кандидатом на выборы 5 ноября.
"Это часть игры", — заявил он, комментируя близость двух дат.
Кроме того, Трамп указал на преднамеренные нарушения в судебном процессе со стороны судьи Хуана Мерчана, который в ходе слушаний отказал в выступлении ряду свидетелей, не желая, чтобы они давали показания перед жюри присяжных.
"То, что было сделано - совершенно неверно", - подчеркнул экс-президент.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.