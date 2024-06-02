https://ria.ru/20240602/trevoga-1949955719.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.06.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Одесской и Черкасской областях Украины, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Житомирской и Винницкой областях,... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T04:20
2024-06-02T04:20
2024-06-02T04:21
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Одесской и Черкасской областях Украины, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Житомирской и Винницкой областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, в Киевской области тревогу объявили в 04.02 мск, спустя восемь минут сигнал тревоги прозвучал в Одесской области. В Черкасской области тревогу объявили в 03.25. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, черкасская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу