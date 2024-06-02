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Республиканская партия выдвинет Трампа кандидатом независимо от приговора - РИА Новости, 02.06.2024
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21:35 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/tramp-1950059203.html
Республиканская партия выдвинет Трампа кандидатом независимо от приговора
Республиканская партия выдвинет Трампа кандидатом независимо от приговора - РИА Новости, 02.06.2024
Республиканская партия выдвинет Трампа кандидатом независимо от приговора
Республиканская партия выдвинет экс-президента США Дональда Трампа своим кандидатом на предстоящих выборах главы государства независимо от приговора, который... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T21:35
2024-06-02T21:35
в мире
сша
нью-йорк (город)
манхэттен
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Республиканская партия выдвинет экс-президента США Дональда Трампа своим кандидатом на предстоящих выборах главы государства независимо от приговора, который вынесет ему суд в Нью-Йорке 11 июля, заявила в воскресенье сопредседатель национального комитета партии и невестка экс-президента Лара Трамп. "Мы номинируем Дональда Трампа от Республиканской партии. В конечном счете, именно это имеет значение", - сообщила она в интервью телеканалу CNN. При этом Лара Трамп допустила возможные изменения в программе предстоящей конвенции республиканцев, которая начнется 15 июля, с учетом оглашения приговора судьей Хуаном Мерчаном в Нью-Йорке. В частности, она указала на возможные изменения места номинирования. "У нас будет несколько корректирующих планов. Но правда в том, что не важно, будет ли это в Трамп Тауэре на Манхэттене, или в Мар-а-Лаго (поместье Трампа во Флориде - ред.), или на нашей конвенции в Милуоки, в Висконсине", - отметила она. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп может стать первым бывшим президентом США, осуждённым по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа выдвинут кандидатом в президенты, пройдет в середине июля. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента.
https://ria.ru/20240602/tramp-1950036821.html
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сша
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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Республиканская партия выдвинет Трампа кандидатом независимо от приговора

Республиканская партия выдвинет Трампа своим кандидатом независимо от приговора

© AP Photo / Seth WenigДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Республиканская партия выдвинет экс-президента США Дональда Трампа своим кандидатом на предстоящих выборах главы государства независимо от приговора, который вынесет ему суд в Нью-Йорке 11 июля, заявила в воскресенье сопредседатель национального комитета партии и невестка экс-президента Лара Трамп.
"Мы номинируем Дональда Трампа от Республиканской партии. В конечном счете, именно это имеет значение", - сообщила она в интервью телеканалу CNN.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Трамп указал на угрозу соцнапряжения в обществе из-за суда против него
Вчера, 18:06
При этом Лара Трамп допустила возможные изменения в программе предстоящей конвенции республиканцев, которая начнется 15 июля, с учетом оглашения приговора судьей Хуаном Мерчаном в Нью-Йорке. В частности, она указала на возможные изменения места номинирования.
"У нас будет несколько корректирующих планов. Но правда в том, что не важно, будет ли это в Трамп Тауэре на Манхэттене, или в Мар-а-Лаго (поместье Трампа во Флориде - ред.), или на нашей конвенции в Милуоки, в Висконсине", - отметила она.
Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Трамп признался, что готов к тюремному сроку в случае приговора
Вчера, 17:10
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп может стать первым бывшим президентом США, осуждённым по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа выдвинут кандидатом в президенты, пройдет в середине июля.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента.
Бывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Трамп высказался о дате, на которую назначили оглашение приговора суда
Вчера, 17:06
 
В миреСШАНью-Йорк (город)МанхэттенДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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