https://ria.ru/20240602/tramp-1950059203.html

Республиканская партия выдвинет Трампа кандидатом независимо от приговора

Республиканская партия выдвинет Трампа кандидатом независимо от приговора - РИА Новости, 02.06.2024

Республиканская партия выдвинет Трампа кандидатом независимо от приговора

Республиканская партия выдвинет экс-президента США Дональда Трампа своим кандидатом на предстоящих выборах главы государства независимо от приговора, который... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T21:35

2024-06-02T21:35

2024-06-02T21:35

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Республиканская партия выдвинет экс-президента США Дональда Трампа своим кандидатом на предстоящих выборах главы государства независимо от приговора, который вынесет ему суд в Нью-Йорке 11 июля, заявила в воскресенье сопредседатель национального комитета партии и невестка экс-президента Лара Трамп. "Мы номинируем Дональда Трампа от Республиканской партии. В конечном счете, именно это имеет значение", - сообщила она в интервью телеканалу CNN. При этом Лара Трамп допустила возможные изменения в программе предстоящей конвенции республиканцев, которая начнется 15 июля, с учетом оглашения приговора судьей Хуаном Мерчаном в Нью-Йорке. В частности, она указала на возможные изменения места номинирования. "У нас будет несколько корректирующих планов. Но правда в том, что не важно, будет ли это в Трамп Тауэре на Манхэттене, или в Мар-а-Лаго (поместье Трампа во Флориде - ред.), или на нашей конвенции в Милуоки, в Висконсине", - отметила она. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп может стать первым бывшим президентом США, осуждённым по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа выдвинут кандидатом в президенты, пройдет в середине июля. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента.

https://ria.ru/20240602/tramp-1950036821.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, выборы президента сша — 2024