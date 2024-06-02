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Трамп указал на угрозу соцнапряжения в обществе из-за суда против него - РИА Новости, 02.06.2024
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18:06 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/tramp-1950036821.html
Трамп указал на угрозу соцнапряжения в обществе из-за суда против него
Трамп указал на угрозу соцнапряжения в обществе из-за суда против него - РИА Новости, 02.06.2024
Трамп указал на угрозу соцнапряжения в обществе из-за суда против него
Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп в воскресенье указал на угрозу социального напряжения и "переломного момента" в... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T18:06
2024-06-02T18:06
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп в воскресенье указал на угрозу социального напряжения и "переломного момента" в обществе из-за суда над ним. "Я не уверен, что общество это выдержит. Думаю, что обществу будет тяжело", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, комментируя суд против него. Бывший американский лидер также добавил, что определенный момент может оказаться "переломным" для американцев. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20240531/tramp-1949764779.html
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в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
Трамп указал на угрозу соцнапряжения в обществе из-за суда против него

Трамп видит угрозу соцнапряжения и перелома в обществе из-за суда против него

© AP Photo / Seth WenigДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп в воскресенье указал на угрозу социального напряжения и "переломного момента" в обществе из-за суда над ним.
"Я не уверен, что общество это выдержит. Думаю, что обществу будет тяжело", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, комментируя суд против него.
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Трамп заявил, что уголовное преследование грозит каждому американцу
31 мая, 19:09
Бывший американский лидер также добавил, что определенный момент может оказаться "переломным" для американцев.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Бывший президент США Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Трамп признался, что готов к тюремному сроку в случае приговора
Вчера, 17:10
 
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