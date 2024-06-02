https://ria.ru/20240602/tbilisi-1950059924.html

В Тбилиси прошла акция против закона об иноагентах

В Тбилиси прошла акция против закона об иноагентах - РИА Новости, 02.06.2024

В Тбилиси прошла акция против закона об иноагентах

В Тбилиси на площади Республики проходит благотворительная акция-концерт против закона об иноагентах и за европейское будущее страны, на которой собирают деньги РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T21:44

2024-06-02T21:44

2024-06-02T21:45

в мире

грузия

тбилиси

саломе зурабишвили

сша

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943269468_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7e2c6b27d44ffda57246493119465103.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июн - РИА Новости. В Тбилиси на площади Республики проходит благотворительная акция-концерт против закона об иноагентах и за европейское будущее страны, на которой собирают деньги на выплату штрафов для задержанных на прошедших митингах граждан, передаёт корреспондент РИА Новости. Акция называется "музыканты за европейское будущее". Перед началом концерта шествием по центральным проспектам Тбилиси прошлись противники закона об иноагентах из разных неправительственных организаций. Так же шествие провели вынуждено перемещенные лица из Абхазии с плакатами в руках с надписями: "возвращение Абхазии в евроинтеграции". Участники акции на площади Республики держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры с надписью: "Нет российскому закону". Парламент Грузии во вторник после семичасового обсуждения преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах и принял его в первоначальной редакции. В поддержку проголосовали 84 депутата, против - четыре. Закон был принят, несмотря на уличные протесты, которые длятся в Тбилиси и крупных городах Грузии уже почти полтора месяца, а также на угрозы о введении санкций со стороны США и Евросоюза. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США объявляют о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах и вводят новую политику по введению визовых ограничений. В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным и отметили, что политика шантажа угроз не соответствует духу стратегического партнерства.

https://ria.ru/20240601/miting-1949934202.html

https://ria.ru/20240527/armeniya-1948527098.html

грузия

тбилиси

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, сша, энтони блинкен