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В Татарстане мужчина избил ребенка, врезавшегося в него на самокате
В Татарстане мужчина избил ребенка, врезавшегося в него на самокате - РИА Новости, 02.06.2024
В Татарстане мужчина избил ребенка, врезавшегося в него на самокате
Житель Набережных Челнов избил маленького мальчика, врезавшегося в него на самокате, сообщил главк Следственного комитета России по Татарстану в... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:49
2024-06-02T13:49
2024-06-02T15:49
происшествия
набережные челны
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 2 июн — РИА Новости. Житель Набережных Челнов избил маленького мальчика, врезавшегося в него на самокате, сообщил главк Следственного комитета России по Татарстану в Telegram-канале. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой в городе Набережные Челны мужчина избивает врезавшегося в него на самокате мальчика", — говорится в релизе. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, набережные челны, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Набережные Челны, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане мужчина избил ребенка, врезавшегося в него на самокате
В Набережных Челнах мужчина избил ребенка, врезавшегося в него на самокате