https://ria.ru/20240602/tatarstan-1950005430.html

В Татарстане мужчина избил ребенка, врезавшегося в него на самокате

В Татарстане мужчина избил ребенка, врезавшегося в него на самокате - РИА Новости, 02.06.2024

В Татарстане мужчина избил ребенка, врезавшегося в него на самокате

Житель Набережных Челнов избил маленького мальчика, врезавшегося в него на самокате, сообщил главк Следственного комитета России по Татарстану в... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T13:49

2024-06-02T13:49

2024-06-02T15:49

происшествия

набережные челны

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 2 июн — РИА Новости. Житель Набережных Челнов избил маленького мальчика, врезавшегося в него на самокате, сообщил главк Следственного комитета России по Татарстану в Telegram-канале. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой в городе Набережные Челны мужчина избивает врезавшегося в него на самокате мальчика", — говорится в релизе. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

набережные челны

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, набережные челны, следственный комитет россии (ск рф)