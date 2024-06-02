https://ria.ru/20240602/svo-1949988971.html

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.06.2024

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 125 солдат, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T12:01

2024-06-02T12:01

2024-06-02T12:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

старомайорское

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406472_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_08a688d91ecaa819baafcaee3acfe3b8.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 125 солдат, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128 бригады теробороны и 23 бригады охраны президента Украины в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское и Водяное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

старомайорское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, старомайорское, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)