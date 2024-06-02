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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.06.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 125 солдат, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:01
2024-06-02T12:01
2024-06-02T12:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
старомайорское
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 125 солдат, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128 бригады теробороны и 23 бригады охраны президента Украины в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское и Водяное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, старомайорское, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Старомайорское, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
МО: подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи