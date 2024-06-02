Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/strelba-1950058065.html
В Подмосковье конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой
В Подмосковье конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой - РИА Новости, 02.06.2024
В Подмосковье конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой
Конфликт между двумя мужчинами в подмосковном Пушкине закончился стрельбой из травматического оружия, один из мужчин госпитализирован с ранением, стрелявший... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T21:22
2024-06-02T21:22
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Конфликт между двумя мужчинами в подмосковном Пушкине закончился стрельбой из травматического оружия, один из мужчин госпитализирован с ранением, стрелявший задержан, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ. В ведомстве рассказали, что в субботу в полицию поступило сообщение о стрельбе возле одного из домов в поселке Лесном. "Предварительно установлено, что по вышеуказанному адресу между двумя мужчинами произошёл конфликт, после чего один из них выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента. Пострадавший с телесными повреждениями доставлен в медучреждение. Злоумышленник был установлен и доставлен в территориальный отдел", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что задержанным оказался местный житель 1993 года рождения, у которого был официально зарегистрирован травматический пистолет. Оружие изъято. "В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. По результатам которой, будет принято решение в установленном законом порядке", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240531/kriminal-1949668877.html
https://ria.ru/20240516/peterburg-1946382629.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой

МВД: в Подмосковье конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Конфликт между двумя мужчинами в подмосковном Пушкине закончился стрельбой из травматического оружия, один из мужчин госпитализирован с ранением, стрелявший задержан, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что в субботу в полицию поступило сообщение о стрельбе возле одного из домов в поселке Лесном.
Задержание - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
На Кубани арестовали мужчину, застрелившего полицейского
31 мая, 13:53
"Предварительно установлено, что по вышеуказанному адресу между двумя мужчинами произошёл конфликт, после чего один из них выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента. Пострадавший с телесными повреждениями доставлен в медучреждение. Злоумышленник был установлен и доставлен в территориальный отдел", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что задержанным оказался местный житель 1993 года рождения, у которого был официально зарегистрирован травматический пистолет. Оружие изъято.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. По результатам которой, будет принято решение в установленном законом порядке", - заключили в ведомстве.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в человека
16 мая, 12:19
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала