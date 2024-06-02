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В Подмосковье конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой
В Подмосковье конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой - РИА Новости, 02.06.2024
В Подмосковье конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой
Конфликт между двумя мужчинами в подмосковном Пушкине закончился стрельбой из травматического оружия, один из мужчин госпитализирован с ранением, стрелявший... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T21:22
2024-06-02T21:22
2024-06-02T21:22
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Конфликт между двумя мужчинами в подмосковном Пушкине закончился стрельбой из травматического оружия, один из мужчин госпитализирован с ранением, стрелявший задержан, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ. В ведомстве рассказали, что в субботу в полицию поступило сообщение о стрельбе возле одного из домов в поселке Лесном. "Предварительно установлено, что по вышеуказанному адресу между двумя мужчинами произошёл конфликт, после чего один из них выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента. Пострадавший с телесными повреждениями доставлен в медучреждение. Злоумышленник был установлен и доставлен в территориальный отдел", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что задержанным оказался местный житель 1993 года рождения, у которого был официально зарегистрирован травматический пистолет. Оружие изъято. "В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. По результатам которой, будет принято решение в установленном законом порядке", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240531/kriminal-1949668877.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой
МВД: в Подмосковье конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой