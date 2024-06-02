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В Стамбуле задержали двух человек после обрушения жилого дома - РИА Новости, 02.06.2024
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16:50 02.06.2024 (обновлено: 17:01 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/stambul-1950027736.html
В Стамбуле задержали двух человек после обрушения жилого дома
В Стамбуле задержали двух человек после обрушения жилого дома - РИА Новости, 02.06.2024
В Стамбуле задержали двух человек после обрушения жилого дома
Полиция задержала владельца дома, рухнувшего в Стамбуле в воскресенье, а также хозяина ресторана на первом этаже здания, передает телеканал TRT Haber. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T16:50
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Полиция задержала владельца дома, рухнувшего в Стамбуле в воскресенье, а также хозяина ресторана на первом этаже здания, передает телеканал TRT Haber. Четырехэтажный жилой дом обрушился в воскресенье утром по не установленной пока причине в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула. В результате инцидента погиб один человек, еще восемь пострадали, под завалами остались люди. Взрыв в качестве причины обрушения исключен, заявил в воскресенье губернатор провинции Стамбул Давут Гюль. Дом был построен в 1988 году, на первом этаже располагался ресторан. Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что здание изначально не соответствовало стандартам строительства, при его возведении использовался морской песок, а нелегально надстроенные полтора этажа дополнительно ухудшили стабильность дома. "Полиция в рамках расследования обрушения дома задержала владельца здания, а также хозяина ресторана с шаурмой на первом этаже", - сообщает телеканал. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая, осмотревший место происшествия, призвал стамбульцев воспользоваться программой переселения из старых домов. Он напомнил о неминуемой угрозе землетрясения в Стамбуле, Кючюкчекмедже входит в категорию самых опасных районов.
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в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
В Стамбуле задержали двух человек после обрушения жилого дома

Полиция задержала владельца рухнувшего в Стамбуле дома и хозяина ресторана

© Кадр видео очевидцаЖилой дом обрушился на западе Стамбула
Жилой дом обрушился на западе Стамбула
© Кадр видео очевидца
Жилой дом обрушился на западе Стамбула
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Полиция задержала владельца дома, рухнувшего в Стамбуле в воскресенье, а также хозяина ресторана на первом этаже здания, передает телеканал TRT Haber.
Четырехэтажный жилой дом обрушился в воскресенье утром по не установленной пока причине в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула. В результате инцидента погиб один человек, еще восемь пострадали, под завалами остались люди. Взрыв в качестве причины обрушения исключен, заявил в воскресенье губернатор провинции Стамбул Давут Гюль.
Дом был построен в 1988 году, на первом этаже располагался ресторан. Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что здание изначально не соответствовало стандартам строительства, при его возведении использовался морской песок, а нелегально надстроенные полтора этажа дополнительно ухудшили стабильность дома.
«
"Полиция в рамках расследования обрушения дома задержала владельца здания, а также хозяина ресторана с шаурмой на первом этаже", - сообщает телеканал.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая, осмотревший место происшествия, призвал стамбульцев воспользоваться программой переселения из старых домов. Он напомнил о неминуемой угрозе землетрясения в Стамбуле, Кючюкчекмедже входит в категорию самых опасных районов.
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