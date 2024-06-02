https://ria.ru/20240602/stambul-1950027736.html
В Стамбуле задержали двух человек после обрушения жилого дома
В Стамбуле задержали двух человек после обрушения жилого дома - РИА Новости, 02.06.2024
В Стамбуле задержали двух человек после обрушения жилого дома
Полиция задержала владельца дома, рухнувшего в Стамбуле в воскресенье, а также хозяина ресторана на первом этаже здания, передает телеканал TRT Haber. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T16:50
2024-06-02T16:50
2024-06-02T17:01
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Полиция задержала владельца дома, рухнувшего в Стамбуле в воскресенье, а также хозяина ресторана на первом этаже здания, передает телеканал TRT Haber. Четырехэтажный жилой дом обрушился в воскресенье утром по не установленной пока причине в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула. В результате инцидента погиб один человек, еще восемь пострадали, под завалами остались люди. Взрыв в качестве причины обрушения исключен, заявил в воскресенье губернатор провинции Стамбул Давут Гюль. Дом был построен в 1988 году, на первом этаже располагался ресторан. Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что здание изначально не соответствовало стандартам строительства, при его возведении использовался морской песок, а нелегально надстроенные полтора этажа дополнительно ухудшили стабильность дома. "Полиция в рамках расследования обрушения дома задержала владельца здания, а также хозяина ресторана с шаурмой на первом этаже", - сообщает телеканал. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая, осмотревший место происшествия, призвал стамбульцев воспользоваться программой переселения из старых домов. Он напомнил о неминуемой угрозе землетрясения в Стамбуле, Кючюкчекмедже входит в категорию самых опасных районов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, стамбул, турция
В Стамбуле задержали двух человек после обрушения жилого дома
Полиция задержала владельца рухнувшего в Стамбуле дома и хозяина ресторана
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости.
Полиция задержала владельца дома, рухнувшего в Стамбуле в воскресенье, а также хозяина ресторана на первом этаже здания, передает телеканал TRT Haber
.
Четырехэтажный жилой дом обрушился в воскресенье утром по не установленной пока причине в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула. В результате инцидента погиб один человек, еще восемь пострадали, под завалами остались люди. Взрыв в качестве причины обрушения исключен, заявил в воскресенье губернатор провинции Стамбул Давут Гюль.
Дом был построен в 1988 году, на первом этаже располагался ресторан. Министр окружающей среды и градостроительства Турции
Мехмет Озхасеки заявил, что здание изначально не соответствовало стандартам строительства, при его возведении использовался морской песок, а нелегально надстроенные полтора этажа дополнительно ухудшили стабильность дома.
«
"Полиция в рамках расследования обрушения дома задержала владельца здания, а также хозяина ресторана с шаурмой на первом этаже", - сообщает телеканал.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая, осмотревший место происшествия, призвал стамбульцев воспользоваться программой переселения из старых домов. Он напомнил о неминуемой угрозе землетрясения в Стамбуле, Кючюкчекмедже входит в категорию самых опасных районов.