https://ria.ru/20240602/stambul-1950027736.html

В Стамбуле задержали двух человек после обрушения жилого дома

В Стамбуле задержали двух человек после обрушения жилого дома - РИА Новости, 02.06.2024

В Стамбуле задержали двух человек после обрушения жилого дома

Полиция задержала владельца дома, рухнувшего в Стамбуле в воскресенье, а также хозяина ресторана на первом этаже здания, передает телеканал TRT Haber. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T16:50

2024-06-02T16:50

2024-06-02T17:01

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Полиция задержала владельца дома, рухнувшего в Стамбуле в воскресенье, а также хозяина ресторана на первом этаже здания, передает телеканал TRT Haber. Четырехэтажный жилой дом обрушился в воскресенье утром по не установленной пока причине в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула. В результате инцидента погиб один человек, еще восемь пострадали, под завалами остались люди. Взрыв в качестве причины обрушения исключен, заявил в воскресенье губернатор провинции Стамбул Давут Гюль. Дом был построен в 1988 году, на первом этаже располагался ресторан. Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что здание изначально не соответствовало стандартам строительства, при его возведении использовался морской песок, а нелегально надстроенные полтора этажа дополнительно ухудшили стабильность дома. "Полиция в рамках расследования обрушения дома задержала владельца здания, а также хозяина ресторана с шаурмой на первом этаже", - сообщает телеканал. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая, осмотревший место происшествия, призвал стамбульцев воспользоваться программой переселения из старых домов. Он напомнил о неминуемой угрозе землетрясения в Стамбуле, Кючюкчекмедже входит в категорию самых опасных районов.

https://ria.ru/20240527/obrushenie-1948641672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, стамбул, турция