Рейтинг@Mail.ru
Из-под обломков дома в Стамбуле спасли человека - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 02.06.2024 (обновлено: 09:38 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/stambul-1949972520.html
Из-под обломков дома в Стамбуле спасли человека
Из-под обломков дома в Стамбуле спасли человека - РИА Новости, 02.06.2024
Из-под обломков дома в Стамбуле спасли человека
Спасателям удалось извлечь из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома мужчину, он жив. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T09:26
2024-06-02T09:38
стамбул
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f80a9dcf127d5f8b6f955ff5ed181c.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Спасателям удалось извлечь из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома мужчину, он жив.Четырехэтажный жилой дом обрушился в воскресенье утром по не установленной пока причине в стамбульском районе Кючюкчекмедже на западе города, под завалами остались люди.Телеканал AHaber показал в прямом эфире кадры с мужчиной, которого после спасения из-под завалов уложили на носилки, медики оказывают ему первую помощь.
https://ria.ru/20240602/turtsiya-1949966363.html
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3213c37ff817b876beb5d0973eb3c37b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, в мире, турция
Стамбул, В мире, Турция
Из-под обломков дома в Стамбуле спасли человека

AHaber: спасатели извлекли из-под обломков дома в Стамбуле мужчину, он жив

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Спасателям удалось извлечь из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома мужчину, он жив.
Четырехэтажный жилой дом обрушился в воскресенье утром по не установленной пока причине в стамбульском районе Кючюкчекмедже на западе города, под завалами остались люди.
Телеканал AHaber показал в прямом эфире кадры с мужчиной, которого после спасения из-под завалов уложили на носилки, медики оказывают ему первую помощь.
Офицер береговой охраны Турции - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
У берегов Стамбула затонул катер
08:18
 
СтамбулВ миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала