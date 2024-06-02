https://ria.ru/20240602/stambul-1949972520.html

Из-под обломков дома в Стамбуле спасли человека

Из-под обломков дома в Стамбуле спасли человека - РИА Новости, 02.06.2024

Из-под обломков дома в Стамбуле спасли человека

Спасателям удалось извлечь из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома мужчину, он жив. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T09:26

2024-06-02T09:26

2024-06-02T09:38

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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Спасателям удалось извлечь из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома мужчину, он жив.Четырехэтажный жилой дом обрушился в воскресенье утром по не установленной пока причине в стамбульском районе Кючюкчекмедже на западе города, под завалами остались люди.Телеканал AHaber показал в прямом эфире кадры с мужчиной, которого после спасения из-под завалов уложили на носилки, медики оказывают ему первую помощь.

https://ria.ru/20240602/turtsiya-1949966363.html

стамбул

турция

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Ольга Фомченкова

стамбул, в мире, турция