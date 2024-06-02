https://ria.ru/20240602/stambul-1949972520.html
Из-под обломков дома в Стамбуле спасли человека
Из-под обломков дома в Стамбуле спасли человека - РИА Новости, 02.06.2024
Из-под обломков дома в Стамбуле спасли человека
Спасателям удалось извлечь из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома мужчину, он жив. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T09:26
2024-06-02T09:26
2024-06-02T09:38
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Спасателям удалось извлечь из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома мужчину, он жив.Четырехэтажный жилой дом обрушился в воскресенье утром по не установленной пока причине в стамбульском районе Кючюкчекмедже на западе города, под завалами остались люди.Телеканал AHaber показал в прямом эфире кадры с мужчиной, которого после спасения из-под завалов уложили на носилки, медики оказывают ему первую помощь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, в мире, турция
Из-под обломков дома в Стамбуле спасли человека
AHaber: спасатели извлекли из-под обломков дома в Стамбуле мужчину, он жив
СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Спасателям удалось извлечь из-под обломков рухнувшего в Стамбуле дома мужчину, он жив.
Четырехэтажный жилой дом обрушился в воскресенье утром по не установленной пока причине в стамбульском районе Кючюкчекмедже на западе города, под завалами остались люди.
Телеканал AHaber показал в прямом эфире
кадры с мужчиной, которого после спасения из-под завалов уложили на носилки, медики оказывают ему первую помощь.