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Спецоперация, 2 июня: российские войска освободили Уманское в ДНР - РИА Новости, 02.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:56 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1950042146.html
Спецоперация, 2 июня: российские войска освободили Уманское в ДНР
Спецоперация, 2 июня: российские войска освободили Уманское в ДНР - РИА Новости, 02.06.2024
Спецоперация, 2 июня: российские войска освободили Уманское в ДНР
Подразделения группировки войск российских Вооружённых сил "Центр" освободили населенный пункт Уманское в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T18:56
2024-06-02T18:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сцкк
вячеслав гладков
владимир зеленский
украина
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск российских Вооружённых сил "Центр" освободили населенный пункт Уманское в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье. Также "Центр" и другие российские группировки нанесли противнику поражение, заняли более выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю, а также отразили 16 контратак противника. Украинские войска потеряли за сутки до полутора тысяч солдат. Кроме того, Киев лишился двух танков, пяти бронемашин, двух бронетранспортёров, в том числе БТР Stryker производства США, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, пусковой установки зенитного ракетного комплекса "Бук", двух гаубиц М777 и одной М198 производства США, двух гаубиц "Мста-Б", САУ "Акация" и "Гвоздика", трёх гаубиц Д-30 и двух противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", орудия М119 производства США. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и 152 мм гаубица Д-20 ... 155 мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152 мм гаубица "Мста-Б" и боевая машина РСЗО "Град" ... 155 мм гаубица М198 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании и три 122 мм гаубицы Д-30. За сутки уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ. Артиллерия и авиация РФ в течение суток поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, скопления живой силы и военной техники противника. Российская ПВО сбила два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 50 беспилотников, 23 снаряда РСЗО HIMARS производства США, две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и противокорабельную ракету "Нептун". Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО за 2 июня сбили 15 украинских беспилотников, снаряд РСЗО "Ольха", одну противокорабельную ракету "Нептун" над Белгородской и Курской областями и Азовским морем. Снаряды, РСЗО и дроныПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в воскресенье, что украинские войска выпустили 42 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Горловке, в том числе два кассетных Кроме того, ракетой РСЗО была обстреляна Макеевка, а на Донецк с дрона был сброшен взрывоопасный предмет. В Макеевке пострадала одна женщина. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, мужчина в селе Головчино получил ранения при атаке украинского дрона. Всего были атакованы несколько соседних населённых пунктов. Кроме того, шесть населённых пунктов Краснояружского района остались без электричества после украинского обстрела. Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в воскресенье объявлялась в Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Харьковской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях Украины, Сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове и подконтрольном ВСУ Херсоне. Военно-морские силы Украины сообщили о повреждении портовой инфраструктуры. Владимир Зеленский в воскресенье поблагодарил Байдена, но пожаловался, что Киеву недостаточно разрешения США бить комплексами HIMARS только по территории РФ, прилегающей к Харьковской области. Западное региональное управление госпогранслужбы Украины сообщило, что по меньшей мере 45 украинских уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну через горы и реки на западной границе. Большая часть из них - во время попытки переплыть пограничную реку Тиса. Украинские офицеры жалуются на качество подготовки новобранцев в учебных центрах ВСУ, а также на самих новых солдат, которых представителям частей порой приходится выбирать из "больных и кривых", сообщило в воскресенье издание Washington Post.
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вооруженные силы украины, сцкк, вячеслав гладков, владимир зеленский, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Вячеслав Гладков, Владимир Зеленский, Украина, Россия, США
Спецоперация, 2 июня: российские войска освободили Уманское в ДНР

МО: ВС РФ освободили населенный пункт Уманское в ДНР

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск российских Вооружённых сил "Центр" освободили населенный пункт Уманское в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье.
Также "Центр" и другие российские группировки нанесли противнику поражение, заняли более выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю, а также отразили 16 контратак противника. Украинские войска потеряли за сутки до полутора тысяч солдат.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Уманское в Донецкой Народной Республике
Группировка войск Центр освободила село Уманское в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Уманское в Донецкой Народной Республике
Кроме того, Киев лишился двух танков, пяти бронемашин, двух бронетранспортёров, в том числе БТР Stryker производства США, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, пусковой установки зенитного ракетного комплекса "Бук", двух гаубиц М777 и одной М198 производства США, двух гаубиц "Мста-Б", САУ "Акация" и "Гвоздика", трёх гаубиц Д-30 и двух противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", орудия М119 производства США.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и 152 мм гаубица Д-20 ... 155 мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152 мм гаубица "Мста-Б" и боевая машина РСЗО "Град" ... 155 мм гаубица М198 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании и три 122 мм гаубицы Д-30. За сутки уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
Артиллерия и авиация РФ в течение суток поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, скопления живой силы и военной техники противника. Российская ПВО сбила два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 50 беспилотников, 23 снаряда РСЗО HIMARS производства США, две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и противокорабельную ракету "Нептун".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО за 2 июня сбили 15 украинских беспилотников, снаряд РСЗО "Ольха", одну противокорабельную ракету "Нептун" над Белгородской и Курской областями и Азовским морем.

Снаряды, РСЗО и дроны

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в воскресенье, что украинские войска выпустили 42 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Горловке, в том числе два кассетных
Кроме того, ракетой РСЗО была обстреляна Макеевка, а на Донецк с дрона был сброшен взрывоопасный предмет. В Макеевке пострадала одна женщина.
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По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, мужчина в селе Головчино получил ранения при атаке украинского дрона. Всего были атакованы несколько соседних населённых пунктов. Кроме того, шесть населённых пунктов Краснояружского района остались без электричества после украинского обстрела.
Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в воскресенье объявлялась в Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Харьковской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях Украины,
Сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове и подконтрольном ВСУ Херсоне. Военно-морские силы Украины сообщили о повреждении портовой инфраструктуры.
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Западное региональное управление госпогранслужбы Украины сообщило, что по меньшей мере 45 украинских уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну через горы и реки на западной границе. Большая часть из них - во время попытки переплыть пограничную реку Тиса.
Украинские офицеры жалуются на качество подготовки новобранцев в учебных центрах ВСУ, а также на самих новых солдат, которых представителям частей порой приходится выбирать из "больных и кривых", сообщило в воскресенье издание Washington Post.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСЦККВячеслав ГладковВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСША
 
 
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