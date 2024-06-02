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"Уже скоро". В США раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 02.06.2024 (обновлено: 16:15 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1950022193.html
"Уже скоро". В США раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО
"Уже скоро". В США раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 02.06.2024
"Уже скоро". В США раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО
ВСУ могут потерпеть полный крах уже в этом месяце, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T15:57
2024-06-02T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
андрей белоусов
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
украина
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ВСУ могут потерпеть полный крах уже в этом месяце, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я говорил раньше, наверное, в апреле, что, по моему мнению, на Украине все может закончиться к концу июня, и я все еще остаюсь при своем мнении в свете того, что мы видим, крах может наступить уже скоро. Они могут продержаться до августа", — отметил он.По мнению эксперта, Украине не хватает людей, чтобы противостоять российской армии. При этом ряды ВСУ все больше пополняются людьми без подготовки, пояснил он.В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1950014830.html
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в мире, россия, киев, андрей белоусов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Украина
"Уже скоро". В США раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО

Джонсон: крах украинской армии наступит очень скоро

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ВСУ могут потерпеть полный крах уже в этом месяце, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Я говорил раньше, наверное, в апреле, что, по моему мнению, на Украине все может закончиться к концу июня, и я все еще остаюсь при своем мнении в свете того, что мы видим, крах может наступить уже скоро. Они могут продержаться до августа", — отметил он.
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14:56
По мнению эксперта, Украине не хватает людей, чтобы противостоять российской армии. При этом ряды ВСУ все больше пополняются людьми без подготовки, пояснил он.
В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Украина
 
 
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