https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1950004272.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.06.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.06.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T14:33

2024-06-02T14:33

2024-06-02T14:33

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 2 июня 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили село Уманское в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отразили 16 контратак ВСУ на Харьковском, Купянском, Авдеевском и Донецком направлениях. Ликвидированы 103 района скопления живой силы и техники, три склада боеприпасов. Средства ПВО сбили два самолета МиГ-29, 50 беспилотников, 23 снаряда РСЗО HIMARS, две оперативно-тактические ракеты "Точка-У" и одну противокорабельную — "Нептун", три управляемые авиабомбы Hammer.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 609 самолетов, 274 вертолета, 25014 беспилотников, 526 зенитных ракетных комплексов, 1327 реактивных систем залпового огня, 16228 танков и других бронемашин, 10024 орудия полевой артиллерии и 22212 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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