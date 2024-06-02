https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1949991010.html

Группировка "Юг" нанесла поражение ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР

Группировка "Юг" нанесла поражение ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 02.06.2024

Группировка "Юг" нанесла поражение ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам и отразили контратаку в ДНР, потери Киева составили до 290 солдат,... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T12:14

2024-06-02T12:14

2024-06-02T12:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

киев

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам и отразили контратаку в ДНР, потери Киева составили до 290 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Орехово-Василевка, Константиновка, Зализнянское и Перше Травня Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, отражена контратака формирований 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки в ДНР. "Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, 155-миллиметровая буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании и три 122-миллиметровых гаубицы Д-30. За сутки уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)