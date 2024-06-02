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Группировка "Юг" нанесла поражение ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР
Группировка "Юг" нанесла поражение ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 02.06.2024
Группировка "Юг" нанесла поражение ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам и отразили контратаку в ДНР, потери Киева составили до 290 солдат,... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:14
2024-06-02T12:14
2024-06-02T12:38
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам и отразили контратаку в ДНР, потери Киева составили до 290 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Орехово-Василевка, Константиновка, Зализнянское и Перше Травня Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, отражена контратака формирований 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки в ДНР. "Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, 155-миллиметровая буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании и три 122-миллиметровых гаубицы Д-30. За сутки уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" нанесла поражение ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР
МО РФ: Киев потерял до 290 военных в зоне действия группировки "Юг"