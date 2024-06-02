Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Юг" нанесла поражение ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 02.06.2024 (обновлено: 12:38 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1949991010.html
Группировка "Юг" нанесла поражение ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР
Группировка "Юг" нанесла поражение ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 02.06.2024
Группировка "Юг" нанесла поражение ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам и отразили контратаку в ДНР, потери Киева составили до 290 солдат,... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:14
2024-06-02T12:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
киев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948548656_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_06b60379620808a9cf4af5e53b0634c5.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам и отразили контратаку в ДНР, потери Киева составили до 290 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Орехово-Василевка, Константиновка, Зализнянское и Перше Травня Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, отражена контратака формирований 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки в ДНР. "Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, 155-миллиметровая буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании и три 122-миллиметровых гаубицы Д-30. За сутки уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948548656_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_a2a33ff6ab6eea5554b1fa9dd375f85e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" нанесла поражение ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР

МО РФ: Киев потерял до 290 военных в зоне действия группировки "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам и отразили контратаку в ДНР, потери Киева составили до 290 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Орехово-Василевка, Константиновка, Зализнянское и Перше Травня Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, отражена контратака формирований 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки в ДНР.
"Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, 155-миллиметровая буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании и три 122-миллиметровых гаубицы Д-30. За сутки уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияКиевВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала