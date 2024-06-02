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Группировка войск "Центр" отразила пять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.06.2024
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12:10 02.06.2024 (обновлено: 12:36 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1949990194.html
Группировка войск "Центр" отразила пять контратак ВСУ за сутки
Группировка войск "Центр" отразила пять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.06.2024
Группировка войск "Центр" отразила пять контратак ВСУ за сутки
Группировка войск "Центр" отразила пять атак ВСУ, потери Украины составили более 360 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:10
2024-06-02T12:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Группировка войск "Центр" отразила пять атак ВСУ, потери Украины составили более 360 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Центр" нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая ДНР."Отражены пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Как уточнили в Минобороны, противник потерял свыше 360 военнослужащих, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка войск "Центр" отразила пять контратак ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 360 солдат в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Группировка войск "Центр" отразила пять атак ВСУ, потери Украины составили более 360 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Центр" нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая ДНР.
"Отражены пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Как уточнили в Минобороны, противник потерял свыше 360 военнослужащих, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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