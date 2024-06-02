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Группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам за сутки - РИА Новости, 02.06.2024
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12:01 02.06.2024 (обновлено: 12:39 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1949989101.html
Группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам за сутки
Группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам за сутки - РИА Новости, 02.06.2024
Группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам за сутки
Военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение четырем украинским бригадам и отразили три контратаки, потери Киева составили до 465 солдат, сообщило в... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:01
2024-06-02T12:39
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение четырем украинским бригадам и отразили три контратаки, потери Киева составили до 465 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, военнослужащие "Запада" отразили три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР."ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять пикапов. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б" и боевая машина РСЗО "Град", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам за сутки

МО РФ: Киев потерял до 465 солдат в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение четырем украинским бригадам и отразили три контратаки, потери Киева составили до 465 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, военнослужащие "Запада" отразили три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР.
"ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять пикапов. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б" и боевая машина РСЗО "Град", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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