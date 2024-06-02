Группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам за сутки
МО РФ: Киев потерял до 465 солдат в зоне ответственности группировки "Запад"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение четырем украинским бригадам и отразили три контратаки, потери Киева составили до 465 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, военнослужащие "Запада" отразили три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР.
"ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять пикапов. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б" и боевая машина РСЗО "Град", - добавили в МО РФ.
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