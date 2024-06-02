https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1949989101.html

Группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам за сутки

Группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам за сутки - РИА Новости, 02.06.2024

Группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам за сутки

Военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение четырем украинским бригадам и отразили три контратаки, потери Киева составили до 465 солдат, сообщило в... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T12:01

2024-06-02T12:01

2024-06-02T12:39

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение четырем украинским бригадам и отразили три контратаки, потери Киева составили до 465 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, военнослужащие "Запада" отразили три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР."ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять пикапов. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б" и боевая машина РСЗО "Град", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины