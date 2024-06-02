https://ria.ru/20240602/spetsoperatsiya-1949988601.html

Группировка "Север" отразила семь контратак ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" отразила семь контратак ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.06.2024

Группировка "Север" отразила семь контратак ВСУ в Харьковской области

Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продвигались вглубь обороны противника, отражены семь контратак десантно-штурмовых бригад... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T11:58

2024-06-02T11:58

2024-06-02T12:35

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продвигались вглубь обороны противника, отражены семь контратак десантно-штурмовых бригад ВСУ, противник потерял до 190 военных, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Проходы, Гатище, Липцы и Нескучное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Отразили семь контратак подразделений 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск Харьковской области", - отмечает МО РФ.Сообщается, что потери ВСУ составили "до 190 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе БТР Stryker производства США, три автомобиля и пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук".Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и 152-мм гаубица Д-20.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, россия