Уйдет от нас. В Штатах предупредили о появлении нового союзника у России
Макгрегор: Германия будет становиться все ближе к России
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Германия будет постепенно отходить от союза с США и двигаться в сторону партнерства с Москвой, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Германия дюйм за дюймом — интеллектуально, психологически и стратегически — двигается в сторону России. <...> Для Германии это единственный способ восстановить экономику", — написал он.
Макгрегор спрогнозировал решающий раскол между Берлином и Вашингтоном в ближайшие месяцы.
Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.
По данным Федерального статистического бюро Германии, ВВП страны в 2023 году сократился на 0,3 процента. С учетом сезонных корректировок показатель опустился на 0,1 процента. В 2022 году ВВП страны показывал динамику роста на 1,8 процента и 1,9 процента соответственно. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций.
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