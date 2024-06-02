https://ria.ru/20240602/soyuznik-1949955881.html

Уйдет от нас. В Штатах предупредили о появлении нового союзника у России

Уйдет от нас. В Штатах предупредили о появлении нового союзника у России - РИА Новости, 02.06.2024

Уйдет от нас. В Штатах предупредили о появлении нового союзника у России

Германия будет постепенно отходить от союза с США и двигаться в сторону партнерства с Москвой, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T04:33

2024-06-02T04:33

2024-06-02T10:15

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Германия будет постепенно отходить от союза с США и двигаться в сторону партнерства с Москвой, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Германия дюйм за дюймом — интеллектуально, психологически и стратегически — двигается в сторону России. <...> Для Германии это единственный способ восстановить экономику", — написал он.Макгрегор спрогнозировал решающий раскол между Берлином и Вашингтоном в ближайшие месяцы.Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.По данным Федерального статистического бюро Германии, ВВП страны в 2023 году сократился на 0,3 процента. С учетом сезонных корректировок показатель опустился на 0,1 процента. В 2022 году ВВП страны показывал динамику роста на 1,8 процента и 1,9 процента соответственно. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций.

https://ria.ru/20240602/makron-1949949146.html

https://ria.ru/20240531/sholts-1949570804.html

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в мире, германия, россия, сша