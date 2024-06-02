https://ria.ru/20240602/slony-1950008281.html

В Московском зоопарке рассказали, как слоны спасаются от жары

В Московском зоопарке рассказали, как слоны спасаются от жары - РИА Новости, 02.06.2024

В Московском зоопарке рассказали, как слоны спасаются от жары

Слоны в Московском зоопарке спасаются от жары в бассейнах, грязи и песке, рассказала директор Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T14:20

2024-06-02T14:20

2024-06-02T15:45

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

москва

общество

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Слоны в Московском зоопарке спасаются от жары в бассейнах, грязи и песке, рассказала директор Светлана Акулова в Telegram-канале. "Наступила жара, и у наших слонов летние развлечения. К их услугам бассейны, прохладный душ из шланга, всегда доступ в тенистые внутренние помещения и полный выгон песка, которым можно обсыпаться. Но хочется еще и жидкой грязи. Здесь слонам предоставляется свобода действий. Можно просто стоять под шлангом, а можно сделать себе дополнительную лужу", — написала она.Гендиректор пояснила, что слоны выкапывают в песке углубления, носят туда хоботом воду и делают грязевую лужу, "обляпываются с ног до головы и радостно идут внутрь — обтираться об стены".

https://ria.ru/20230807/zoopark-1888596996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освежающий душ для слона в Московском зоопарке Освежающий душ для слона в Московском зоопарке 2024-06-02T14:20 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

светлана акулова, московский зоопарк, москва, общество