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В Московском зоопарке рассказали, как слоны спасаются от жары - РИА Новости, 02.06.2024
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Хорошие новости
 
14:20 02.06.2024 (обновлено: 15:45 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/slony-1950008281.html
В Московском зоопарке рассказали, как слоны спасаются от жары
В Московском зоопарке рассказали, как слоны спасаются от жары - РИА Новости, 02.06.2024
В Московском зоопарке рассказали, как слоны спасаются от жары
Слоны в Московском зоопарке спасаются от жары в бассейнах, грязи и песке, рассказала директор Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:20
2024-06-02T15:45
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
москва
общество
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Слоны в Московском зоопарке спасаются от жары в бассейнах, грязи и песке, рассказала директор Светлана Акулова в Telegram-канале. "Наступила жара, и у наших слонов летние развлечения. К их услугам бассейны, прохладный душ из шланга, всегда доступ в тенистые внутренние помещения и полный выгон песка, которым можно обсыпаться. Но хочется еще и жидкой грязи. Здесь слонам предоставляется свобода действий. Можно просто стоять под шлангом, а можно сделать себе дополнительную лужу", — написала она.Гендиректор пояснила, что слоны выкапывают в песке углубления, носят туда хоботом воду и делают грязевую лужу, "обляпываются с ног до головы и радостно идут внутрь — обтираться об стены".
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Освежающий душ для слона в Московском зоопарке
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светлана акулова, московский зоопарк, москва, общество
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва, Общество
В Московском зоопарке рассказали, как слоны спасаются от жары

Акулова: слоны в зоопарке в Москве спасаются от жары в бассейнах, грязи и песке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Слоны в Московском зоопарке спасаются от жары в бассейнах, грязи и песке, рассказала директор Светлана Акулова в Telegram-канале.
"Наступила жара, и у наших слонов летние развлечения. К их услугам бассейны, прохладный душ из шланга, всегда доступ в тенистые внутренние помещения и полный выгон песка, которым можно обсыпаться. Но хочется еще и жидкой грязи. Здесь слонам предоставляется свобода действий. Можно просто стоять под шлангом, а можно сделать себе дополнительную лужу", — написала она.
Гендиректор пояснила, что слоны выкапывают в песке углубления, носят туда хоботом воду и делают грязевую лужу, "обляпываются с ног до головы и радостно идут внутрь — обтираться об стены".
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Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркМоскваОбщество
 
 
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