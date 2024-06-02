https://ria.ru/20240602/siyyarto-1950064216.html

Сийярто рассказал, почему политики в ЕС не признают провал по Украине

Сийярто рассказал, почему политики в ЕС не признают провал по Украине - РИА Новости, 02.06.2024

Сийярто рассказал, почему политики в ЕС не признают провал по Украине

Политики ЕС не признают провал стратегии по Украине во избежание ответственности, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T22:48

2024-06-02T22:48

2024-06-02T22:49

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МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Политики ЕС не признают провал стратегии по Украине во избежание ответственности, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Они (европейские политики – ред.) хотели бы избежать ответственности. Потому что неудача политики Брюсселя в отношении войны на Украине – это не философское утверждение. Это факт", - сказал венгерский министр в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. Он подчеркнул, что "это факт, потому что этот провал имеет ощутимое влияние на жизнь обычных людей". "И если европейские политики признают, что они следовали неправильной стратегии, то люди зададут вопрос. Хорошо, какие политики продвигали эти решения? Каковы были их мотивы? Каковы последствия и какую ответственность они должны понести? Это настоящий вопрос. Именно поэтому эти европейские политики хотят избежать ответственности. Поэтому они не готовы признать, что нынешняя стратегия потерпела неудачу", - сказал Сийярто. Он также скептически высказался по поводу того, что Брюссель может выбрать новый вектор во внешней политике. "Я не вижу возможности, чтобы Брюссель изменил свой политический подход, если не произойдет что-либо, что создаст внешнее давление на принимающих решения в Брюсселе. Например, выборы в Европейский парламент. Так что если произойдет сдвиг в сторону правого крыла, если произойдет сдвиг в сторону про-боевой политики, если патриотические или суверенные партии смогут получить новые силы, новую власть, больше мест в Европарламенте, это будет означать, что политика Брюсселя в отношении войны должна быть изменена", - отметил Сийярто.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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