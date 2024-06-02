https://ria.ru/20240602/siyyarto-1950057525.html

Венгрия заинтересована в евразийском сотрудничестве, заявил Сийярто

Венгрия заинтересована в евразийском сотрудничестве, заявил Сийярто - РИА Новости, 02.06.2024

Венгрия заинтересована в евразийском сотрудничестве, заявил Сийярто

Венгрия заинтересована в развитии сильного евразийского сотрудничества, будет работать над этим, заявил министр иностранных дел и внешней торговли этой страны... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T21:18

2024-06-02T21:18

2024-06-02T21:18

венгрия

петер сийярто

в мире

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МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Венгрия заинтересована в развитии сильного евразийского сотрудничества, будет работать над этим, заявил министр иностранных дел и внешней торговли этой страны Петер Сийярто. "Мы действительно верим, что сотрудничество по линии Восток-Запад – это то, над чем мы должны работать. Сильное евразийское сотрудничество – это глобальный интерес, и мы всегда будем работать над этим", - сказал Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. ОН подчеркнул, что сильное евразийское сотрудничество, уважительные отношения по линии Восток-Запад, Запад-Восток абсолютно соответствуют национальным интересам Венгрии. "Мы категорически против разделения мира на блоки. Это было бы ужасно, это было бы очень плохо для Венгрии. Поэтому мы всегда будем выступать против разделения мира. Мы хотим, чтобы мир был связан. Мы считаем, что предстоящие годы должны быть годами связи, где сотрудничество между Востоком и Западом может происходить на основе уважения", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20240602/vengriya-1950056989.html

https://ria.ru/20240313/bezopasnost-1932705133.html

венгрия

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венгрия, петер сийярто, в мире