https://ria.ru/20240602/siriya-1950062626.html

ВКС России уничтожили пункт базирования боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили пункт базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 02.06.2024

ВКС России уничтожили пункт базирования боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинции Хомс в Сирии, сообщил... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T22:12

2024-06-02T22:12

2024-06-02T22:12

в мире

россия

хомс (город)

юрий попов

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВКС России уничтожили место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинции Хомс в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Ударом ВКС России уничтожено одно место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс", - заявил Попов.

https://ria.ru/20240518/siriya-1946941545.html

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в мире, россия, хомс (город), юрий попов, воздушно-космические силы россии