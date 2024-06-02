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Силуанов высказался об идее по введению прогрессивного НДФЛ
Силуанов высказался об идее по введению прогрессивного НДФЛ - РИА Новости, 02.06.2024
Силуанов высказался об идее по введению прогрессивного НДФЛ
Люди не станут нарушать закон, чтобы уйти от уплаты налогов при введении прогрессивного НДФЛ, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии,... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:50
2024-06-02T14:50
2024-06-02T14:50
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павел зарубин
министерство финансов рф (минфин россии)
налоговые изменения в россии
экономика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Люди не станут нарушать закон, чтобы уйти от уплаты налогов при введении прогрессивного НДФЛ, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. "Мы вначале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений - то, чтобы наша налоговая система была конкурентоспособной. И то, что ради этих изменений люди будут нарушать закон... мне кажется, что вряд ли", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос. Минфин ранее предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых расширенная прогрессия налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. По расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны. Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов. Градация НДФЛ была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявлял ранее Силуанов.
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россия, антон силуанов, павел зарубин, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии, экономика
Россия, Антон Силуанов, Павел Зарубин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Налоговые изменения в России, Экономика
Силуанов высказался об идее по введению прогрессивного НДФЛ
Силуанов: люди не станут уходить от налогов при введении прогрессивного НДФЛ
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Люди не станут нарушать закон, чтобы уйти от уплаты налогов при введении прогрессивного НДФЛ, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале
журналиста Павла Зарубина.
"Мы вначале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений - то, чтобы наша налоговая система была конкурентоспособной. И то, что ради этих изменений люди будут нарушать закон... мне кажется, что вряд ли", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос.
Минфин р
анее предложил ряд изменений в налоговую систему России
, среди которых расширенная прогрессия налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.
По расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны.
Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов. Градация НДФЛ была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявлял ранее Силуанов.