https://ria.ru/20240602/siluanov-1950014096.html

Силуанов высказался об идее по введению прогрессивного НДФЛ

Силуанов высказался об идее по введению прогрессивного НДФЛ - РИА Новости, 02.06.2024

Силуанов высказался об идее по введению прогрессивного НДФЛ

Люди не станут нарушать закон, чтобы уйти от уплаты налогов при введении прогрессивного НДФЛ, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии,... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T14:50

2024-06-02T14:50

2024-06-02T14:50

россия

антон силуанов

павел зарубин

министерство финансов рф (минфин россии)

налоговые изменения в россии

экономика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Люди не станут нарушать закон, чтобы уйти от уплаты налогов при введении прогрессивного НДФЛ, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. "Мы вначале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений - то, чтобы наша налоговая система была конкурентоспособной. И то, что ради этих изменений люди будут нарушать закон... мне кажется, что вряд ли", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос. Минфин ранее предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых расширенная прогрессия налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. По расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны. Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов. Градация НДФЛ была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявлял ранее Силуанов.

https://ria.ru/20240529/siluanov-1949162281.html

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россия, антон силуанов, павел зарубин, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии, экономика