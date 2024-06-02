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Силуанов высказался об идее по введению прогрессивного НДФЛ - РИА Новости, 02.06.2024
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14:50 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/siluanov-1950014096.html
Силуанов высказался об идее по введению прогрессивного НДФЛ
Силуанов высказался об идее по введению прогрессивного НДФЛ - РИА Новости, 02.06.2024
Силуанов высказался об идее по введению прогрессивного НДФЛ
Люди не станут нарушать закон, чтобы уйти от уплаты налогов при введении прогрессивного НДФЛ, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии,... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:50
2024-06-02T14:50
россия
антон силуанов
павел зарубин
министерство финансов рф (минфин россии)
налоговые изменения в россии
экономика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Люди не станут нарушать закон, чтобы уйти от уплаты налогов при введении прогрессивного НДФЛ, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. "Мы вначале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений - то, чтобы наша налоговая система была конкурентоспособной. И то, что ради этих изменений люди будут нарушать закон... мне кажется, что вряд ли", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос. Минфин ранее предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых расширенная прогрессия налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. По расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны. Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов. Градация НДФЛ была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявлял ранее Силуанов.
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россия, антон силуанов, павел зарубин, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии, экономика
Россия, Антон Силуанов, Павел Зарубин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Налоговые изменения в России, Экономика
Силуанов высказался об идее по введению прогрессивного НДФЛ

Силуанов: люди не станут уходить от налогов при введении прогрессивного НДФЛ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Люди не станут нарушать закон, чтобы уйти от уплаты налогов при введении прогрессивного НДФЛ, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Мы вначале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений - то, чтобы наша налоговая система была конкурентоспособной. И то, что ради этих изменений люди будут нарушать закон... мне кажется, что вряд ли", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос.
Минфин ранее предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых расширенная прогрессия налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.
По расчетам министерства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны.
Минфин РФ оценил дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 1,6 триллиона рублей от повышения налога на прибыль до 25% и 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов. Градация НДФЛ была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявлял ранее Силуанов.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Силуанов объяснил идею повышения НДФЛ запросом общества
29 мая, 16:09
 
РоссияАнтон СилуановПавел ЗарубинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Налоговые изменения в РоссииЭкономика
 
 
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