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При обстреле Шебекино пострадали шесть мирных жителей
При обстреле Шебекино пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 02.06.2024
При обстреле Шебекино пострадали шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T09:40
2024-06-02T09:40
2024-06-02T09:45
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
белгород
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате обстрела города Шебекино пострадали шесть мирных жителей, из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. У шестого пострадавшего осколочное ранение левого предплечья, в момент обстрела он находился на улице", - говорится в сообщении.Отмечается, что все пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 в Белгороде, вся необходимая помощь им оказывается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Шебекино пострадали шесть мирных жителей
Гладков: шесть человек пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области