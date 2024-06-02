https://ria.ru/20240602/shebekino-1949974074.html

При обстреле Шебекино пострадали шесть мирных жителей

При обстреле Шебекино пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 02.06.2024

При обстреле Шебекино пострадали шесть мирных жителей

Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T09:40

2024-06-02T09:40

2024-06-02T09:45

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

белгород

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате обстрела города Шебекино пострадали шесть мирных жителей, из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. У шестого пострадавшего осколочное ранение левого предплечья, в момент обстрела он находился на улице", - говорится в сообщении.Отмечается, что все пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 в Белгороде, вся необходимая помощь им оказывается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

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Ольга Фомченкова

шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы рф