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При обстреле Шебекино пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 02.06.2024 (обновлено: 09:45 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/shebekino-1949974074.html
При обстреле Шебекино пострадали шесть мирных жителей
При обстреле Шебекино пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 02.06.2024
При обстреле Шебекино пострадали шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T09:40
2024-06-02T09:45
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
белгород
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате обстрела города Шебекино пострадали шесть мирных жителей, из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. У шестого пострадавшего осколочное ранение левого предплечья, в момент обстрела он находился на улице", - говорится в сообщении.Отмечается, что все пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 в Белгороде, вся необходимая помощь им оказывается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шебекино
белгородская область
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шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Вооруженные силы РФ
При обстреле Шебекино пострадали шесть мирных жителей

Гладков: шесть человек пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области

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Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В результате обстрела города Шебекино пострадали шесть мирных жителей, из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. У шестого пострадавшего осколочное ранение левого предплечья, в момент обстрела он находился на улице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 в Белгороде, вся необходимая помощь им оказывается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковБелгородВооруженные силы РФ
 
 
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