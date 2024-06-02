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Международные западные саммиты омрачены внутренними кризисами, пишет NYT - РИА Новости, 02.06.2024
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14:56 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/sammity-1950014677.html
Международные западные саммиты омрачены внутренними кризисами, пишет NYT
Международные западные саммиты омрачены внутренними кризисами, пишет NYT - РИА Новости, 02.06.2024
Международные западные саммиты омрачены внутренними кризисами, пишет NYT
Пышные международные саммиты Запада, среди которых грядущее празднование годовщины высадки союзников в Нормандии и саммит НАТО в Вашингтоне, омрачены множеством РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:56
2024-06-02T14:56
в мире
сша
нормандия
вашингтон (штат)
джо байден
дональд трамп
нато
евросоюз
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пышные международные саммиты Запада, среди которых грядущее празднование годовщины высадки союзников в Нормандии и саммит НАТО в Вашингтоне, омрачены множеством внутренних кризисов и сомнений относительно будущей политики в США и ЕС, пишет издание New York Times. "За этой гордостью и пышностью будут скрываться мучительные сомнения, не в последнюю очередь относительно направления американской политики", - пишет издание. Отмечается, что проблемы в администрации президента США Джо Байдена, а также опасения, связанные с уголовным преследованием экс-президента Дональда Трампа, дают европейским лидерам возможность "увидеть политическую дисфункцию Америки в первых рядах", даже несмотря на то, что Байден стремится объединить их против России. Тревога Запада не ограничивается опасениями по поводу США. Кризисы, связанные с возрождением популизма, распространяются по всей Европе, где лидеры стран сталкиваются с растущим недовольством и активными соперниками на выборах. Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан заявил изданию, что "впервые со времен Второй мировой войны внутренняя угроза Западу оказалась более острой, чем внешняя".
https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html
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сша
нормандия
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в мире, сша, нормандия, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, нато, евросоюз, джорджтаунский университет
В мире, США, Нормандия, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Джорджтаунский университет
Международные западные саммиты омрачены внутренними кризисами, пишет NYT

NYT: международные саммиты Запад омрачены внутренними кризисами и сомнениями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пышные международные саммиты Запада, среди которых грядущее празднование годовщины высадки союзников в Нормандии и саммит НАТО в Вашингтоне, омрачены множеством внутренних кризисов и сомнений относительно будущей политики в США и ЕС, пишет издание New York Times.
"За этой гордостью и пышностью будут скрываться мучительные сомнения, не в последнюю очередь относительно направления американской политики", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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Отмечается, что проблемы в администрации президента США Джо Байдена, а также опасения, связанные с уголовным преследованием экс-президента Дональда Трампа, дают европейским лидерам возможность "увидеть политическую дисфункцию Америки в первых рядах", даже несмотря на то, что Байден стремится объединить их против России.
Тревога Запада не ограничивается опасениями по поводу США. Кризисы, связанные с возрождением популизма, распространяются по всей Европе, где лидеры стран сталкиваются с растущим недовольством и активными соперниками на выборах.
Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан заявил изданию, что "впервые со времен Второй мировой войны внутренняя угроза Западу оказалась более острой, чем внешняя".
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В миреСШАНормандияВашингтон (штат)Джо БайденДональд ТрампНАТОЕвросоюзДжорджтаунский университет
 
 
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