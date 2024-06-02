https://ria.ru/20240602/sammity-1950014677.html

Международные западные саммиты омрачены внутренними кризисами, пишет NYT

Международные западные саммиты омрачены внутренними кризисами, пишет NYT - РИА Новости, 02.06.2024

Международные западные саммиты омрачены внутренними кризисами, пишет NYT

Пышные международные саммиты Запада, среди которых грядущее празднование годовщины высадки союзников в Нормандии и саммит НАТО в Вашингтоне, омрачены множеством РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T14:56

2024-06-02T14:56

2024-06-02T14:56

в мире

сша

нормандия

вашингтон (штат)

джо байден

дональд трамп

нато

евросоюз

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пышные международные саммиты Запада, среди которых грядущее празднование годовщины высадки союзников в Нормандии и саммит НАТО в Вашингтоне, омрачены множеством внутренних кризисов и сомнений относительно будущей политики в США и ЕС, пишет издание New York Times. "За этой гордостью и пышностью будут скрываться мучительные сомнения, не в последнюю очередь относительно направления американской политики", - пишет издание. Отмечается, что проблемы в администрации президента США Джо Байдена, а также опасения, связанные с уголовным преследованием экс-президента Дональда Трампа, дают европейским лидерам возможность "увидеть политическую дисфункцию Америки в первых рядах", даже несмотря на то, что Байден стремится объединить их против России. Тревога Запада не ограничивается опасениями по поводу США. Кризисы, связанные с возрождением популизма, распространяются по всей Европе, где лидеры стран сталкиваются с растущим недовольством и активными соперниками на выборах. Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан заявил изданию, что "впервые со времен Второй мировой войны внутренняя угроза Западу оказалась более острой, чем внешняя".

https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

сша

нормандия

вашингтон (штат)

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в мире, сша, нормандия, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, нато, евросоюз, джорджтаунский университет