https://ria.ru/20240602/rossiya-1949998430.html
В США забили тревогу после решения Байдена по Украине
В США забили тревогу после решения Байдена по Украине - РИА Новости, 02.06.2024
В США забили тревогу после решения Байдена по Украине
Заявление Владимира Зеленского, подтвердившего, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России американским оружием, обеспокоило бывшего РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:07
2024-06-02T13:07
2024-06-02T13:09
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского, подтвердившего, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России американским оружием, обеспокоило бывшего советника Пентагона, отставного полковника Дугласа Макгрегора. Об этом он написал в Х."Что дальше?" — задался он вопросом.Представитель госдепа на этой неделе сообщил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова.Президент России Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США забили тревогу после решения Байдена по Украине
Полковник Макгрегор задумался над последствиями ударов по РФ ракетами США