https://ria.ru/20240602/rebenok-1949992337.html

В Приморье женщина оставила в такси младенца и скрылась в лесу

В Приморье женщина оставила в такси младенца и скрылась в лесу - РИА Новости, 02.06.2024

В Приморье женщина оставила в такси младенца и скрылась в лесу

В приморской Находке женщина во время поездки в такси оставила в машине полугодовалую дочь, а сама скрылась в лесу, ребенка поместили в Дом малютки, сообщает... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T12:24

2024-06-02T12:24

2024-06-02T12:31

происшествия

находка

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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. В приморской Находке женщина во время поездки в такси оставила в машине полугодовалую дочь, а сама скрылась в лесу, ребенка поместили в Дом малютки, сообщает полиция края. Отмечается, что 37-летняя женщина ехала в такси с грудным ребенком и попросила водителя остановиться в районе улицы Пограничной. Выйдя из машины, она сказала, что вернется через 10 минут, после чего скрылась в лесном массиве и не возвращалась. "Прождав пассажирку продолжительное время, водитель обратился в полицию. Ребенок помещен в Дом малютки", - говорится в сообщении. Спустя некоторое время полицейские разыскали в лесном массиве оставившую ребенка женщину, она доставлена в отдел полиции для разбирательства.

https://ria.ru/20240130/pyatigorsk-1924349179.html

находка

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, находка