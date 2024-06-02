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В Приморье женщина оставила в такси младенца и скрылась в лесу
В Приморье женщина оставила в такси младенца и скрылась в лесу - РИА Новости, 02.06.2024
В Приморье женщина оставила в такси младенца и скрылась в лесу
В приморской Находке женщина во время поездки в такси оставила в машине полугодовалую дочь, а сама скрылась в лесу, ребенка поместили в Дом малютки, сообщает... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:24
2024-06-02T12:24
2024-06-02T12:31
происшествия
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. В приморской Находке женщина во время поездки в такси оставила в машине полугодовалую дочь, а сама скрылась в лесу, ребенка поместили в Дом малютки, сообщает полиция края. Отмечается, что 37-летняя женщина ехала в такси с грудным ребенком и попросила водителя остановиться в районе улицы Пограничной. Выйдя из машины, она сказала, что вернется через 10 минут, после чего скрылась в лесном массиве и не возвращалась. "Прождав пассажирку продолжительное время, водитель обратился в полицию. Ребенок помещен в Дом малютки", - говорится в сообщении. Спустя некоторое время полицейские разыскали в лесном массиве оставившую ребенка женщину, она доставлена в отдел полиции для разбирательства.
https://ria.ru/20240130/pyatigorsk-1924349179.html
находка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, находка
В Приморье женщина оставила в такси младенца и скрылась в лесу
В Находке женщина оставила в такси полугодовалую дочь, а сама скрылась в лесу
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости.
В приморской Находке женщина во время поездки в такси оставила в машине полугодовалую дочь, а сама скрылась в лесу, ребенка поместили в Дом малютки, сообщает полиция
края.
Отмечается, что 37-летняя женщина ехала в такси с грудным ребенком и попросила водителя остановиться в районе улицы Пограничной. Выйдя из машины, она сказала, что вернется через 10 минут, после чего скрылась в лесном массиве и не возвращалась.
"Прождав пассажирку продолжительное время, водитель обратился в полицию. Ребенок помещен в Дом малютки", - говорится в сообщении.
Спустя некоторое время полицейские разыскали в лесном массиве оставившую ребенка женщину, она доставлена в отдел полиции для разбирательства.