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Россиянам напомнили о неприятных минусах рассрочки - РИА Новости, 02.06.2024
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02:15 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/rassrochka-1949948988.html
Россиянам напомнили о неприятных минусах рассрочки
Россиянам напомнили о неприятных минусах рассрочки - РИА Новости, 02.06.2024
Россиянам напомнили о неприятных минусах рассрочки
В последнее время магазины и маркетплейсы все чаще предлагают товары в рассрочку. Это ничто иное, как завуалированный потребкредит, и это главный минус... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T02:15
2024-06-02T02:15
экономика
россия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В последнее время магазины и маркетплейсы все чаще предлагают товары в рассрочку. Это ничто иное, как завуалированный потребкредит, и это главный минус рассрочки, рассказал в интервью агентству “Прайм” экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Независимо от того, кто ее предоставил, она входит в вашу кредитную историю. "В случае просрочки она эту историю испортит точно так же, как и непогашенный вовремя заем. Она также увеличивает долговую нагрузку, что может влиять на одобрение банками вам кредитов в будущем”, — пояснил он.Как правило, рассрочка предполагает скрытые проценты и страховку — ведь ее выдает не сам магазин или маркетплейс, а банк-партнер, который не захочет отказываться от выгоды. Иногда предполагаются особые условия, например, необходимо иметь бонусную карту продавца. От них можно отказаться, но тогда вместо рассрочки придется брать обычный кредит с процентами.Таким образом, прежде чем соблазняться предложениями беспроцентного займа, нужно тщательно взвесить все за и против, заключил Лобода.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Россиянам напомнили о неприятных минусах рассрочки

Экономист Лобода: рассрочка на маркетплейсе может испортить кредитную историю

© iStock.com / Sergey DementyevМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© iStock.com / Sergey Dementyev
Мужчина считает рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В последнее время магазины и маркетплейсы все чаще предлагают товары в рассрочку. Это ничто иное, как завуалированный потребкредит, и это главный минус рассрочки, рассказал в интервью агентству “Прайм” экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
Независимо от того, кто ее предоставил, она входит в вашу кредитную историю. "В случае просрочки она эту историю испортит точно так же, как и непогашенный вовремя заем. Она также увеличивает долговую нагрузку, что может влиять на одобрение банками вам кредитов в будущем”, — пояснил он.
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Как правило, рассрочка предполагает скрытые проценты и страховку — ведь ее выдает не сам магазин или маркетплейс, а банк-партнер, который не захочет отказываться от выгоды. Иногда предполагаются особые условия, например, необходимо иметь бонусную карту продавца. От них можно отказаться, но тогда вместо рассрочки придется брать обычный кредит с процентами.
Таким образом, прежде чем соблазняться предложениями беспроцентного займа, нужно тщательно взвесить все за и против, заключил Лобода.
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