https://ria.ru/20240602/rassrochka-1949948988.html

Россиянам напомнили о неприятных минусах рассрочки

Россиянам напомнили о неприятных минусах рассрочки - РИА Новости, 02.06.2024

Россиянам напомнили о неприятных минусах рассрочки

В последнее время магазины и маркетплейсы все чаще предлагают товары в рассрочку. Это ничто иное, как завуалированный потребкредит, и это главный минус... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T02:15

2024-06-02T02:15

2024-06-02T02:15

экономика

россия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В последнее время магазины и маркетплейсы все чаще предлагают товары в рассрочку. Это ничто иное, как завуалированный потребкредит, и это главный минус рассрочки, рассказал в интервью агентству “Прайм” экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Независимо от того, кто ее предоставил, она входит в вашу кредитную историю. "В случае просрочки она эту историю испортит точно так же, как и непогашенный вовремя заем. Она также увеличивает долговую нагрузку, что может влиять на одобрение банками вам кредитов в будущем”, — пояснил он.Как правило, рассрочка предполагает скрытые проценты и страховку — ведь ее выдает не сам магазин или маркетплейс, а банк-партнер, который не захочет отказываться от выгоды. Иногда предполагаются особые условия, например, необходимо иметь бонусную карту продавца. От них можно отказаться, но тогда вместо рассрочки придется брать обычный кредит с процентами.Таким образом, прежде чем соблазняться предложениями беспроцентного займа, нужно тщательно взвесить все за и против, заключил Лобода.

https://ria.ru/20240514/kredit-1945752978.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия